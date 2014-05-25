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Spor

Otyakmaz: Trabzonlu yöneticiler bize teşvik primi teklif etti

Sivasspor Başkanı, Trabzonsporlu yöneticilerin kendilerine teşvik primi teklif ederek, kendilerini şampiyon yapacak skoru elde etmek istediklerini anlattı

25 Mayıs 2014 10:37

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz "Mehmet Yıldız bana, Trabzonspor'dan birilerinin 1 milyon dolar teşvik önerdiğini söyledi. O ismin Trabzon yöneticisi Recep Denizer olduğunu öğrendim" dedi.

Sivasspor'da tekrar başkanlığa seçilen Mecnun Otyakmaz, çarpıcı açıklamalar yaparken şunları söyledi:

"19 Mayıs 2011'de Mehmet Yıldız geldi. 'Özel görüşebilir miyiz' dedi. Odama geçtik. 'Başkanım takım kaptanıyım bunu söylemek zorundayım ama nereden duydun diye sorma' dedi. Trabzon'dan bazı arkadaşların gelip, kendilerinin şampiyon yapacak skoru elde etmeleri halinde 1 milyon dolar teşvik primi vaad ettiklerini, böyle bir işe girişemeyeceklerini, söylenmemiş farz edeceklerini söyleyerek konuyu kapattı.

Trabzonlu dostum Zeki Mazlum'u aradım. Konuyu anlattım. Hepsi tapede var. Savcılık sorunca bildiklerimi anlattım. Ama çıktıktan sonra Erdal Sarılar bana bu konuları konuşurken Trabzonlu şahsın o hafta Abdurrahman Dereli'nin yanında gördüğü Trabzonsporlu eski futbolcu Semavi'nin olabileceğini söyledi. Daha sonra Sivas-Ordu maçı öncesinde o dönem Ordu'da oynayan Abdurrahman Dereli, idman için tesislere geldiğinde sordum. 'Evet' dedi. Semavi bize 1 milyon dolar teklif edildiğini Trabzon yöneticisi Recep Denizer tarafından yollandığını söyledi. Konu aramızda kalacaktı ancak,  olaylar beni açıklama yapmak zorunda bıraktı. Kendisi de şu an bizim futbolcumuz. Umarım bana hakkını helal eder."

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