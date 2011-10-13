-ÖTV'de zam oranları ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Bazı motorlu araçlar, alkollü içkiler, tütün mamulleri ile telsiz telefonların ÖTV oranları yeniden düzenlendi. Düzenlemeyle kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta uygulanan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı da yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Düzenlemelere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, motor silindir hacmi 1600-2000 cc arasında olan araçlarda vergi oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e, motor silindir hacmi 2000 cc'nin üzerinde olan araçlarda ise yüzde 84'ten yüzde 130'a yükseltildi. İstihap haddi 850 kilogramı geçmeyip, motor silindir hacmi 2000 cc'nin altında olan, istihap haddi 850 kilogramı geçip, motor silindir hacmi 2800 cc'nin altında olan, sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan motor silindir hacmi 3200 cc'yi geçmeyen araçlar için ÖTV vergi oranları da yüzde 10'dan yüzde 15'e çıktı. Düzenlemeye göre, tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarilloların vergi oranları yüzde 30'dan yüzde 69'a, asgari maktu vergi tutarları ise 0,1325'ten 0,1450'ye çıkarıldı. Düzenlemeyle, bazı alkollü içeceklerde de ÖTV oranları yeniden düzenlendi. Malttan üretilen biralarda vergi oranı aynı kalırken, asgari maktu vergi tutarı 0,44 liradan, 0,53 liraya çıkarıldı. Taze üzüm şarabının (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) asgari maktu vergi tutarları 2,44 liradan, 2,94 liraya, Vermut ve diğer taze üzüm şaraplarının (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) 22,1 liradan 27,18 liraya, Köpüklü şarapların 16,12 liradan 19,82 liraya, Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 18 veya daha az olanların 17,55 liradan 21,58 liraya, Fermente edilmiş diğer içeceklerin 2,44 liradan 2,94 liraya, Alkol derecesi yüzde 22'den fazla olanlar, etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilenler ve alkol derecesi yüzde 80'den az olan etil alkol damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkilerin 85,8 liradan 105,8 liraya, Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yoluyla elde edilen alkollü içeceklerin 71,5 liradan 87,95 liraya, Cin ve Genava ile Votkanın 57,2 liradan 70,35 liraya, Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanların 85,8 liradan 105,8 liraya, Likörlerin 78,65 liradan 96,74 liraya, Rakının 51,48 liradan 63,48 liraya, Diğerlerinin de 85,8 liradan 105,8 liraya yükseltildi. -Telsiz telefonlar- Değişikliğe gidilen mallar arasında alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları da yer aldı. Buna göre, bu cihazların ÖTV oranları yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılırken, bu oranlara göre hesaplanan verginin bu malların her bir adedi için 100 liradan az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 100 lira vergi alınacak. Bu rakam daha önce 40 lira idi.