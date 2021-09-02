ÖTV matrah düzenlemesi çip krizine takıldı; araç pazarı yüzde 5 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 ağustos ayında yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adette kaldı. Geçen ay otomobil pazarı yüzde 0,9 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 20,2 oranında azaldı.

Dünya'nın aktardığına göre ODD yetkilileri, çip krizi nedeniyle araç bulunurluğu sıkıntısı yaşandığı için ÖTV matrah güncellemesinin otomobil satışlarına sınırlı etki yaptığını söyledi. Sektör yetkililerine göre, yeterli stok olsaydı pazar 90 bin adete ulaşabilirdi.

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 24,3 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 artarak 501 bin 004 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 23,3 oranında artarak 391 bin 392 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 28,0 artarak 109 bin 612 adede ulaştı. ODD temsilcileri yılsonunda 825 ila 875 bin arasında satış öngörüyor.