ÖTV indirimi otomobili fabrikasında sattırıyor

4. Ekonomik Önlem Paketi kapsamında hayata geçirilen ÖTV indirimi ile canlanan otomotiv sektörü, talepleri karşılamakta güçlük çekiyor. Tüketiciler, yerli ve ithal otomobillerin bazı modellerinde Haziran’ın 15'ine kadar beklemek zorunda kalıyor.



ÖTV indirimi ile artan otomobil satışları, ilk dönemlerdeki kadar hızlı olmasa da kriz dönemine göre firmaları sevindirici boyutta devam ediyor. Birçok firma, özellikle ithal otomobillerde az stokla yakalanınca tüketicilerin taleplerini karşılayamıyor.



Opel ve Chevrolet'nin Bursa'daki bayisi Neskar'ın satış müdürü Mehmet Araz, birçok firmanın ithal otomobilde ÖTV indirimine hazırlıksız yakalandığını, bu yüzden de eldeki stokların kısa sürede tükendiğini söyledi.



İndirimin başladığı ilk günden bu yana müşterilerine haftalar, hatta 2-2,5 ay sonrasına gün vermek zorunda kaldıklarını belirten Araz, halen ellerinde olmayan araçların satışını yaptıklarını anlattı. Gelen talebe göre yurt dışına sipariş verdiklerini dile getiren Araz, "Otomobilleri adeta fabrikasında üretilirken satıyoruz. Üretiliyor, ancak bize gelişi mayıs sonu ve haziran başını bulacak. Bazı modellerden elimizde hiç kalmadı. Bugünlerde gelen aracı da showroomlara bile koyamadan daha önce sattığımız sahibine veriyoruz" dedi.



En çok 30 ile 45 bin liralık otomobiller satılıyor



Araz, ÖTV indiriminin başlamasının ardından genellikle fiyatı 30 ile 45 bin TL olan otomobillerin satıldığını ifade ederek, otomobil alacak müşteri potansiyelinin halen yüksek olduğunu, bu ayın ortalarından itibaren satışların tekrar alevlenmesini beklediklerini söyledi.



Fiat'ın Bursa yetkili bayisi Banoto Otomotiv Ticaret A.Ş'nin pazarlama müdürü Batuhan Abay da şu anda satışların indirimin hayata geçtiği günlerdeki hızda olmadığını, ancak taleplerin halen sürdüğünü vurguladı.



Yerli üretim bazı modelleri bile hemen teslim edemediklerine işaret eden Abay, özellikle mayıs ayı ortalarından itibaren canlanacak piyasada taleplerin karşılanmasının daha da zorlaşacağını bildirdi. Abay, yerli modeller için mayıs ayı sonu, ithaller için ise haziran ayının 15'ine kadar gün verdiklerini ifade etti.



Ford'un Bursa Bayisi Şentürkler Oto'nun Satış Müdürü Hakan Ökmen ise özellikle ithal otomobillerde stoklar tükenince satışların yavaşladığını, "Müşterinin ayağının kesildiğini" söyledi.



Siparişle çalıştıkları için zorunlu olarak bazı modellere 15 Hazirana kadar gün veremediklerini vurgulayan Ökmen, "ÖTV öncesinde birçok firma satışlar az olacağı için az stokla ilerliyordu. ÖTV indirimi gelince de stok açısından hazırlıksız yakalandık. Şimdi elimizde ürün kalmadı. ÖTV indiriminin sona ereceği 15 Hazirana doğru satışlar yeniden hızlanınca ne yaparız bilmiyorum" şeklinde konuştu.



Mais A.Ş. Bursa Şube Müdürlüğü yetkilileri ise fabrikanın otomobil ürettiğini ancak hem iç hem de dış piyasadan gelen talebe aynı oranda yanıt veremediğini bildirdi. Satışlarda ileri tarihli hareket ettiklerini vurgulayan yetkililer, 10 Hazirana gün verdiklerini kaydetti.

