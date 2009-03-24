ÖTV indirimi motosiklete de yaradı!

Kriz döneminde üretimi ve satışları duran, 200 bin adetlik stoka ulaşan yerli motosiklet üreticileri, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminin oluşturduğu canlılık sayesinde 2009 yılı satış hedefini 80 binden 190 bin adede çıkardı.



Motosiklet Sanayicileri Derneği Başkanı Güray Balatekin, motosikletlerde 250 cc'ye kadar olan kısım için ÖTV'nin yüzde 22'den 11'e, 250 cc üzeri için ise yüzde 37'den 32'ye indirildiğini anımsattı.



İndirimle birlikte özellikle yurt içi üretimi olan 250 cc altındaki motosikletlerin satışında önemli canlılık yaşandığını vurgulayan Balatekin, "Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı ile birlikte bu canlılık daha da arttı. Bu fuara 100 bine yakın ziyaretçi geldiğini düşünüyoruz. Bu, sektördeki ÖTV canlılığının göstergesidir" dedi.



"Bu yıl 190 bin rakamını yakalarız"



Yerli motosiklet sektöründe, kriz döneminde üretimin durduğunu ifade eden Balatekin, "Stoklar şişti ve 200 bin adede ulaştı. Üretici firmalar ve bayilerde satılmayı bekleyen motosiklet sayısı çok arttı. Geç de olsa getirilen ÖTV indirimi ile satışlar hareketlendi. Otomotiv sektörü gibi büyük patlamalar görülmedi ancak gelen talep sevindirici. Bayiler, üreticileri ve distribütörleri ile yeni bağlantılar kuruyor. Biz ÖTV indirimi öncesinde en iyimser tahminlerle yıl sonuna kadar 80 bin adetlik satış bekliyorduk. ÖTV indiriminin yarattığı heyecan ve canlılık, hedeflerimizi yeniden gözden geçirmemizi sağladı. Bu yıl 190 bin rakamını yakalarız. Geçen yıl da 190 bin adet satmıştık" dedi.



Balatekin, 250 cc'ye kadar olan kısım motosikletlerin fiyatlarının 250 ile 500 TL arasında değişen oranlarda düşüş gösterdiğini belirterek, en pahalısının fiyatının 4 bin TL olduğu düşünüldüğünde, ucuzlamanın cazip olduğunu bildirdi.



Stokların yüzde 90'ına yakınının eriyeceğini düşündüklerini vurgulayan Balatekin, "Üretici firmalar tekrar üretime geçecekler. Bu durum yan sanayiyi de olumlu etkileyecek. ÖTV indirimi 3 ayla sınırlı kalmasaydı çok daha iyi olacaktı. Biz Avrupa ülkelerinde olduğu gibi motosikleti daha cazip hale getirecek, daha fazla vergi indirimi avantajlarının getirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.



İthal motosiklet satıcıları da memnun



Kawasaki Türkiye yetkilileri ise ÖTV indirimine ilave olarak kendi kampanyalarıyla birlikte motosikletlerin ucuzladığını belirterek, fiyat düşüklüğüyle birlikte satışlarının canlandığını söyledi.



250 cc üzerindeki motora sahip motosikletlerde ÖTV indiriminin yüzde 37'den yüzde 32'ye indirildiğini vurgulayan yetkililer, "İndirimden önce günde 1-2 tane satıyorduk. ÖTV indirimi ve kampanyalar sayesinde şubattan bu yana satış rakamımız 100'e ulaştı. ÖTV'nin bu satıştaki etkisi yüzde 30 oldu. 250 cc üzerindekiler için ÖTV yüzde 18'e indirilmiş olsaydı belki de satış rakamımız 300'e ulaşacaktı" bilgisini verdi.



Yetkililer, sektördeki hareketliliğin memnun edici seviyede olduğunu, ancak hükümetten 250 cc üzerindeki motosikletlerde ÖTV'nin yüzde 18'e düşürülmesini beklediklerini kaydetti.



