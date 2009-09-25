ÖTV avantajının son günlerinde trafik hızlandı

Önlem paketi kapsamında hayata geçirilen otomobilde yüzde 10'luk özel tüketim vergisi (ÖTV) avantajının son günlerinde satışların hızlandığı bildirildi.Opel ve Chevrolet'nin Bursa'daki bayisi Neskar'ın satış müdürü Mehmet Araz, yaptığı açıklamada, ekonomik önlem paketi kapsamında ilk başta otomobilden alınan ÖTV'nin yüzde 37'den yüzde 18'e indirildiğini söyledi.Paketin uygulamaya girdiği günden itibaren satışlarda adeta patlama yaşandığın, firmaların stoklarının tükendiğini dile getiren Araz, “O dönemlerde fabrikada üretim aşamasındaki otomobiller bile satıldı. Haftalar sonrasına gün vermek zorunda kaldık” dedi.ÖTV'nin yüzde 27'ye çıkarılması ile birlikte satışların kesildiğini vurgulayan Araz, şöyle devam etti:“Bir de haziran-temmuz-ağustos ayı olunca satışlar çok düştü. Satışlardaki durağan dönemi geride bıraktık. Vatandaşlar, yüzde 10'luk ÖTV avantajını ve kredi faizlerinin düşmesini iyi değerlendirmek istiyor. 2010 modellerinin piyasaya sürüldüğü bu dönemde böylesine fırsat gerçekten de kaçırılmamalı. Bankalar kredi faiz oranlarını yüzde 1,18'e kadar çekti. Satışlarımızda trafik oldukça hızlandı.Showroomlarımıza gelenlerin sayısı giderek artıyor.”Mehmet Araz, otomobillerde yüzde 10'luk avantajın 2 ile 5 bin lira arasında bir indirim anlamına geldiğini belirterek, “30 Eylüle kadar bu canlılık sürer. Sonrasında neler olacağını kestirmek çok da zor değil. ÖTV sona erdiğinde satışlar duracaktır. Birçok kişi, bizlere ÖTV'nin uzatılıp uzatılmayacağını soruyor” dedi.Renault Mais Bursa Şube Müdürlüğü yetkilileri de bayram öncesinde başlayan hareketliliğin artarak sürdüğünü, satışlarının oldukça hızlı gittiğini söyledi.Mevcut stokların tekrar erimeye başladığını vurgulayan yetkililer, “Vatandaşlar, ÖTV indiriminin devam etmesini ya da hurda indiriminin getirilmesini bekliyor. Bize hurda teşviğinin ne zaman çıkacağını soruyorlar. Vatandaşlar da sektör temsilcileri de 30 Eylül sonrasını merak ediyor” dedi.Yetkililer, yüzde 10'luk ÖTV avantajı ve kampanyalar sayesinde bazı otomobillerin fiyatlarının 17 bin liranın altına indiğini belirterek, “Genellikle düşük fiyatlı araçlar satılıyor. 17 bin liranın altında yeni bir otomobil de birçok kişiye oldukça cazip geliyor” diye konuştu.Fiat'ın Bursa'daki yetkili satış bayisi Banoto Otomotiv Ticaret A.Ş yetkilileri de gün içinde bütün satış elemanlarının müşterilerle ilgilendiğini ifade ederek, otomobilde ÖTV avantajı için 1 haftadan az bir zaman kaldığını, vatandaşların bu fırsatı kaçırmak istemediğini bildirdi.Yetkililer, satışların bekledikleri düzeyde çok iyi olduğunu vurgulayarak, “Satış elemanlarımız için 'başlarını kaşıyacak vakitleri yok' desek yeridir. Oldukça yoğun günler geçiriyoruz. Umarız bu hareketlilik yeni bir paketle 30 Eylülden sonra da sürer” diye konuştu.