ÖTV artışı sonrası Doğuş Otomotiv ve Ford Otosan hisselerinde düşüş, Tofaş'ta yükseliş

Otomobil satışlarında matrah dilimlerinin yeniden belirlenerek ÖTV’de vergi artışlarının açıklanması sonrası bugün borsada otomotiv şirketlerinin hisselerinde artış ve azalışlar gözlemlendi.

ÖTV matrah ve oranlarındaki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 1600cc motor hacminin altındaki otomobillerde vergi matrahında alt sınır 70 bin liradan 85 bin liraya yükseltildi. 1600cc, üzerindeki araçların ÖTV oranı ise artırıldı.

Otomobil satışlarında uygulanan ÖTV oranlarında ve ÖTV matrahında yapılan değişikliği yorumlayan otomotiv sektörü temsilcileri, değişikliğin yerli araçların giriş versiyonlarına olumlu, kalanlara olumsuz etki edeceğini belirtmişti.

Dünya'nın haberine göre, bugün otomotiv hisselerinde Tofaş hisseleri güne yüzde 3'ün üzerinde yükselişle başladı. TOASO en yüksek 23 lirayı görürken şu dakikalarda 22.42 liradan işlem görüyor.

ÖTV dilimlerindeki değişik lüks araç grubunda ithalatçı pozisyonunda yer alan Doğuş Otomotiv’in hisselerinde ise düşüşe neden oldu. Doğuş Otomotiv hisseleri ilk işlemlerde yüzde 4’ün üzerinde düşerek, 14.87 liraya geriledi. Öğleden sonra Doğuş Otomotiv 15.07 liradan işlem görüyor.

Binek otomobil gamının neredeyse tamamını ithal eden Ford Otosan ise yüzde 3'ün üzerinde kayıpla 85,2 liradan işlem gördü.