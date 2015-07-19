Otuzdan fazla Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya'dan Nijer'e geçen en az 30 Boko Haram üyesinin, Nijer ordusu tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldüğü açıklandı. Operasyon öncesinde örgütün yakınlardaki bir köye saldırarak, 10'dan fazla kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Reuters'in haberine göre Nijer ordusu, Nijerya'dan Nijer'e geçen Boko Haram militanlarına operasyon düzenledi. Ülkenin Nijerya ile olan sınırında düzenlenen operasyonda en az 30 Boko Haram üyesinin öldürüldüğü aktarılıyor. Boko Haram'ın operasyon öncesinde bölgedeki bir köyde onun üzerinde köylüyü öldürdüğü aktarılıyor.

Cuma günü de Çad ordusu, Boko Haram’a karşı bir operasyon düzenlemişti. Chad Gölü yakınlarındaki bir köye düzenlenen baskında 19 Boko Haram üyesi ve 2 Çad askeri hayatını kaybetmişti.

Altı yıldır Nijerya'nın doğusunda İslamcı bir devlet kurmayı amaçlayan Boko Haram, komşu ülkeler Nijer, Kamerun ve Çad'da da faaliyet yürütüyor.