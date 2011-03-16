Otuz kişilik profesyonel ekip suikastçi avında

T24 - Polis, İbo'yu vuranları yakalamak için 30 kişilik ekip kurdu. 'Cinayetçi'ler iz sürerken, herhangi bir operasyon durumunda ilk müdahaleyi 'Özel Harekatçı'lar yapacak. Ortaya atılan bir iddiya göre emniyet güçlerinin kayıtlardan yola çıkarak iki kişinin kimliklerini tespit ettiği söylendi.



İstanbul Emniyet'i pazar gecesi başından vurulan İbrahim Tatlıses'in saldırganlarını yakalamak için alarma geçti. Akşam ve Vatan gazetesinde yer alan haberler şöyle:



Asayiş Şube, 30 kişilik ekip kurdu, 110 kişinin ifadesi alındı. 3'er kişiden oluşan 10 ekibin 8'i sahada, 2'si ise büroda çalışıyor. Münevver Karabulut cinayetinin sanığı Cem Garipoğlu'nu yakalayan Cinayet Masası'nın uzman dedektifleri de iz sürüyor. Olası bir operasyonda polise Özel Harekat ekipleri de destek verecek. Olayda etkisiz kaldıkları yönünde eleştirilen korumalar Uğur Mazlum ve Mehmet Selami Aldemir'le, şoförler Cengiz Karatürk ile Hakan Çalışkan dün Asayiş Şube'de ifade verdi. 6 saat süren ifadede korumalar 'Tatlıses'i hastaneye yetiştirmek için saldırganları takip etmedik' dedi. Saldırıda Tatlıses'in yanında olan şoför Hakan Çalışkan ise 'Silah sesini duyunca kutlama yapıyorlar sandım. Bir baktım İbrahim Ağabey, başı önünde yatıyor' diye konuştu.





Silahın ilk vukuatı



Olay yerinde bulunan 11 boş kovan üzerinde yapılan balistik inceleme de sonuçlandı. Balistik raporuna göre saldırıda kullanılan Kalaşnikof'un daha önce herhangi bir suç olayına karışmadığı tespit edildi.





Koruma hassas iştir biraz uzakta kalmışlar



Vekil olmak için istifa eden eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğramasından dolayı çok üzüldüğünü belirterek, iyileşmesi dileğinde bulundu. TBMM'de gazetecilerle sohbet eden Atalay, 'Koruma ekibi daha iyi olabilirdi. Korumaları, özel harekatta yetişmiş emekli polisler. Olay anında arkada, biraz uzak bir mesafede kalmışlar. Koruma çok hassas bir iştir. Belli ki o anda koruma yeterli değil' diye konuştu.





Teşkilata güvenim tam, çözecekler



Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun 'Liderlik Kurultayı'na katılmak için ABD'ye giden Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İbrahim Tatlıses'e yapılan saldırıyla ilgili konuşan Bağış, şunları söyledi: İbrahim Tatlıses, bu ülkenin kültür dokusunda çok büyük emekleri olan bir insandır. Bütün vatandaşlarımız gibi ben de dua ediyorum. Dünyaya örnek olacak başarılara imza atmış polis teşkilatımız var. Bu kanlı eylemin arkasında da kimin olduğunu kısa zamanda ortaya çıkaracaklardır, onlara güveniyorum. Süleyman ŞEN





En gaddar mafya bile böyle saldırmaz



Uzun yıllar İbrahim Tatlıses'in yakın korumalığını yapan Murat Kılıç, eski patronuna yapılan saldırıyla ilgili konuştu. sanliurfa.com'dan Mert Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Kılıç, şunları söyledi: Bizim Türkiye'de bazı olaylarımız olmuştur ama bu kadar alçakça bir şey görmedik. Rant desen, altın yumurtlayan tavuğu kimse öldürmez! Tatlıses'in en alçak düşmanı bile olsa böyle yapmaz, en gaddar mafya babası bile böyle bir olaya imza atmaz. Biz iş icabı her ortama girerdik ama bu kadar alçakça bir saldırının olacağını tahmin etmezdik.





PKK'dan 'biz değiliz' açıklaması



İbrahim Tatlıses'e düzenlenen saldırıda 'şüpheli'lerden biri olan terör örgütü PKK'dan taziye ve kınama! Örgüte yakınlığıyla bilinen bazı internet sitelerinde ünlü türkücüden 'Kürt sanatçı' olarak söz edilerek şöyle denildi: Kürt sanatçı İbrahim Tatlıses'e yapılan saldırıyı nefretle kınıyor, Tatlıses'e acil şifalar diliyoruz. İbrahim Tatlıses'ten rahatsız olma gibi bir durumumuz söz konusu olmamıştır. Bu nedenle hareketimiz ve hareketimizin yörüngesinde hareket eden herhangi bir birimin, Tatlıses'e karşı herhangi bir saldırıyı düşünmesi ve yapması asla mümkün değildir.





Tüm konuşmalar inceleme altında



Vatan gazetesinde yer alan habere göre; soruşturmayı yürüten Şişli Cumhuriyet Savcılığı ise çok önemli olaylarda kullanılan, suikastin olduğu saat ile öncesindeki zaman diliminu kaplayan telefon görüşmelerinin tespiti için mahkemeye başvurdu. Savcılığın talebini değerlendiren mahkeme, olay sırasında bölgede yapılan bütün telefon görüşmelerinin tespitine karar verdi. Bu yöntem 2008’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden bar işletmecisi Engin Temel cinayetinde de kullanılmıştı. Savcılık tarafından bölgedeki banka ve kamu kurumları ile iş merkezlerine yazı gönderilerek ellerindeki kamera görüntülerinin istendiği de öğrenildi.





'Saldırganların kimliği belirlendi' iddiası



Polis ise, Tatlıses’e düzenlenen saldırının ardından olay yerinden topladığı boş kovanlarda yaptığı kriminal incelemede, saldırıda kullanılan kaleşnikof silahın başka bir olayda daha kullanılmadığını belirledi. Olay yerindeki 11 güvenlik kamerasının görüntüleri ile çevredeki MOBESE kameralarını da incelemeye alan polis, iddialara göre saldırıyı gerçekleştiren iki saldırganın kimliğini de belirlemeyi başardı. Saldırganların kısa sürede yakalanabileceği iddia edildi.

