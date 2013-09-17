Oturma eylemi yapmak isteyen 3 öğretmen adayı gözaltına alındı

Taksim metro çıkışında 'İşsiz öğretmen' 'Ücretli öğretmen' yazılı pankart açarak oturma eylemi yapan 3 öğretmen adayı polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Murat Deliklitaş'ın DHA'da yayınlanan haberine göre,Taksim metro çıkışına gelen 3 öğretmen adayı saat 18.30 sıralarında oturma eylemi yapmak istedi. Atanamayan öğretmen Özgür Karahan, Engin Yılmaz ve Murat Özbek İşsiz öğretmen Ücretli öğretmen yazılı pankart açarak oturma eylemi yapmak istedi. Öğretmen adayları polis tarafından eyleme son vermeleri konusunda uyarıldı. Oturma eylemine devam eden 3 öğretmen adayı polis tarafından gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.