-OTURMA EYLEMİ YAPAN PTT İŞÇİLERİNE GÖZALTI ANKARA (A.A) - 12.07.2011 - TBMM önünde oturma eylemi yapan PTT işçisi 6 kişi, gözaltına alındı. Dikmen Kapısı'nda bir araya gelen ve kendilerine ''Direnişçi PTT Taşeron İşçileri'' adını veren 6 kişilik grup, basın açıklaması yaparak ''taşeron işçi uygulamasının sonlandırılmasını ve işten çıkarılanların işe iadelerinin yapılmasını'' istedi. Basın açıklamasının ardından, TBMM'de milletvekilleriyle görüşme talebinde bulunmak istediklerini bildiren işçilere, polis izin vermedi. Eylem yaptıkları için ilgili yönetmelik gereği Meclis'e girişlerine izin veremeyeceklerini belirten polis, grubu dağılmaları için uyardı. Oturma eylemi yapan 6 işçi, uyarılarına rağmen dağılmayınca çevik kuvvet ekibi tarafından gözaltına alındı.