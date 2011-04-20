-OTURMA EYLEMİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığını iptal etmesini protesto eden grubun Aksaray'da polisin müdahalesinin ardından başlattığı oturma eylemi sürüyor. Aksaray Metrosu çıkışındaki ''sivil itaatsizlik'' çadırında bekleyen grubun büyük çoğunluğu dağıldı. Az sayıda kişi, oturma eylemine devam ediyor. Polis de önlem amaçlı olarak bölgede bekleyişini sürdürüyor. Öte yandan, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde hareket halindeki İETT otobüsüne, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Olay sırasında yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüste küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Otobüs, incelemelerin ardından polis merkezinin önüne çekilirken, sürücünün ifadesine başvuruldu. Saldırının ardından kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.