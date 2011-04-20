T24 LogoT24 Logo
Gündem

OTURMA EYLEMİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL (A.A)

20 Nisan 2011 10:19

-OTURMA EYLEMİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığını iptal etmesini protesto eden grubun Aksaray'da polisin müdahalesinin ardından başlattığı oturma eylemi sürüyor. Aksaray Metrosu çıkışındaki ''sivil itaatsizlik'' çadırında bekleyen grubun büyük çoğunluğu dağıldı. Az sayıda kişi, oturma eylemine devam ediyor. Polis de önlem amaçlı olarak bölgede bekleyişini sürdürüyor. Öte yandan, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde hareket halindeki İETT otobüsüne, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Olay sırasında yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüste küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Otobüs, incelemelerin ardından polis merkezinin önüne çekilirken, sürücünün ifadesine başvuruldu. Saldırının ardından kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24