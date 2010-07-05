Otunbayeva uyardı: Yeniden şiddet yaşanabilir

T24- Kırgızistan Devlet Başkanı Roza Otunbayeva, ülkesinde yeni karışıklıklar çıkabileceği uyarısında bulundu.



Kırgızistan’da düzenlenen bir bölgesel zirve sırasında Rus Devlet Başkanı Dimitri Medvedev’le görüşen Otunbayeva, halen durumun sakin olduğunu ancak her an huzursuzluğun baş gösterebileceğini söyledi.



Medvedev ise Otunbayeva’ya Rusya’nın Kırgızistan’a verdiği desteğin süreceği yolunda güvence verdi.



Otunbayeva, Cumartesi günü yemin ederek Devlet Başkanlığı görevine başladı. Yaklaşık bir ay önce ülkenin güneyinde çıkan etnik çatışmalarda 2bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

7 Nisan’da devlet başkanı Kurmanbek Bakiyev’in devrilmesinin ardından iktidara gelen geçici hükümet, düzeni yeniden sağlamada zorlanıyor.