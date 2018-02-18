T24 LogoT24 Logo
Spor

Ottocool Karagümrük - Altay: 0-3

OLGUCAN KALKAN-İSTANBUL,(DHA) STAT: Vefa HAKEMLER: Cihan Aydın, Yavuz Bahadır Ordu, Ahmet Ulu OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: Veysel (x), Hüseyin (xx), Halil (x) (Dk 46 Hasan x), Burak (x), Denis (x) (Dk 46 Hüseyin x), Ufuk (x), Fatih (x), Emir (xx) (Dk

18 Şubat 2018 20:09

OLGUCAN KALKAN-İSTANBUL,(DHA)

STAT: Vefa
HAKEMLER: Cihan Aydın, Yavuz Bahadır Ordu, Ahmet Ulu
OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: Veysel (x), Hüseyin (xx), Halil (x) (Dk 46 Hasan x), Burak (x), Denis (x) (Dk 46 Hüseyin x), Ufuk (x), Fatih (x), Emir (xx) (Dk. 72 Engin), Erdinç (xx), (Can), (Koray)
ALTAY: Egemen (xxx), Mustafa (xxx), Serkan, Murat (xxx), İbrahim (xxx), Atakan (xxx), Fatih (xxx), Ferhat (xxx), Doğan (xxx) (Dk 78 Ozan X), İbrahim Akın (Dk. 63 İhsan), Muharrem (xxxx) ( Dk. 79 Murat x)
GOLLER: Dk. 35 ve 45 Muharrem, Dk. 74 Doğan (Altay)
SARI KARTLAR: İbrahim Akın (Altay), Can Morgil (Ottocool Karagümrük)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 23\'üncü hafta karşılaşmasında Altay, Ottocool Karagümrük maçından 3 puanı 3 golle aldı. Altay\'ın gollerini 35 ve 45\'inci dakikada Muharrem, 74\'üncü dakikada Doğan Karakuş kaydetti. Altay, 45 puanla 2\'nci sırada yer alırken Karagümrük, 23 puanla 13\'üncü sırada yer aldı.   

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OLGUCAN KALKANİSTANBULDHA STAT Vefa HAKEMLER Cihan Aydın Yavuz Bahadır Ordu Ahmet Ulu OTTOCOOL KARAGÜMRÜK VeyselHüseyinHalilDkHasanBurakDenisUfukFatihEmirEngin ErdinçCan Koray ALTAY EgemenMustafaSerkan MuratAtakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24