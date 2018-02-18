Ottocool Karagümrük - Altay: 0-3

OLGUCAN KALKAN-İSTANBUL,(DHA)
STAT: Vefa
HAKEMLER: Cihan Aydın, Yavuz Bahadır Ordu, Ahmet Ulu
OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: Veysel (x), Hüseyin (xx), Halil (x) (Dk 46 Hasan x), Burak (x), Denis (x) (Dk 46 Hüseyin x), Ufuk (x), Fatih (x), Emir (xx) (Dk. 72 Engin), Erdinç (xx), (Can), (Koray)
ALTAY: Egemen (xxx), Mustafa (xxx), Serkan, Murat (xxx), İbrahim (xxx), Atakan (xxx), Fatih (xxx), Ferhat (xxx), Doğan (xxx) (Dk 78 Ozan X), İbrahim Akın (Dk. 63 İhsan), Muharrem (xxxx) ( Dk. 79 Murat x)
GOLLER: Dk. 35 ve 45 Muharrem, Dk. 74 Doğan (Altay)
SARI KARTLAR: İbrahim Akın (Altay), Can Morgil (Ottocool Karagümrük)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 23\'üncü hafta karşılaşmasında Altay, Ottocool Karagümrük maçından 3 puanı 3 golle aldı. Altay\'ın gollerini 35 ve 45\'inci dakikada Muharrem, 74\'üncü dakikada Doğan Karakuş kaydetti. Altay, 45 puanla 2\'nci sırada yer alırken Karagümrük, 23 puanla 13\'üncü sırada yer aldı.