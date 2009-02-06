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Yaşam

Otoyolu kamyoncu hilesi bozuyor!

Karayolları Genel Müdürü Turhan: Otoyolların sağ şeritleri bozuluyor. Tonaj kontrol noktasına kadar iki kamyonla taşınan yük, kantar sonrasında tek kamyonla taşınıyor

06 Şubat 2009 02:00

Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan: Otoyolların genellikle sağ şeritleri bozuluyor. Tonaj kontrol noktasına kadar iki kamyonla taşınan yük, kantar sonrasında tek kamyonla taşınıyor

Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, sürücü kültürünün, karayollarının kullanımı ve korunması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Turhan, yaptığı açıklamada, karayollarının yüksek standartlarda olması ve araçların rahat seyri konusunda önemli mesafe aldıklarını ifade etti. Bu yolların daha sağlıklı kullanımı ve korunması için sürücü kültürünün önemli olduğuna işaret eden Turhan, ancak bu kültürün istenilen seviyeye ulaşmadığını vurguladı.

Otoyolun sağ şeriti bozuluyor

Asfaltın en büyük düşmanının ağır vasıtalar olduğunu belirten Turhan, otoyolların, genellikle ağır vasıtaların seyrettiği sağ şeritlerinin daha kısa sürede bozulduğuna dikkati çekti. Turhan, "Aynı zamanda yapılan yolun yalnızca sağ şeridini 3-4 yılda bir yenilemek zorunda kalıyoruz" dedi.

İki kamyon kantardan sonra tek kamyon oluyor

Özellikle belirlenen sınırdan daha fazla yük taşıyan araçların yolları tahrip ettiğini ifade eden Turhan, bu durumun önüne geçebilmek belirli noktalarda kantar yerleştirerek önlem aldıklarını söyledi. Buna rağmen kurallara uymayan bazı sürücülerin farklı yollara başvurduğunu bildiren Turhan, "Örneğin, söz konusu kantarın bulunduğu noktaya kadar bir yükü iki kamyon taşıyor. Bu noktayı geçildikten sonra yine yük tek kamyona yükleniyor. Ne kadar yüksek standartta yol yaparsak yapalım, yolların korunması için sürücü kültürü çok önemli" diye konuştu.

Aşırı hızdan vazgeçemiyorlar

Karayollarında güvenli trafiği sağlamak için gerekli işaretlerin konulduğunu belirten Turhan, ancak buna rağmen bazı sürücülerin aşırı hızdan vazgeçmediklerini söyledi.
Turan, otomobillerde teknolojinin gelişmesiyle birlikte hızlı gitme arzusunun da arttığına dikkati çekerek, kazaların en önemli nedeninin aşırı hız olduğunu bildirdi. Turhan, deneyimsiz sürücülerin trafiğe çıkmasının da trafik kazalarında önemli bir etken olduğunu kaydetti.

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