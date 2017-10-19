Otoyolu çalışanları Kızılay'a kan bağışında bulundu

İSTANBUL, (DHA) YAVUZ Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu çalışanları, Kızılay’ın “Kan Ver, Hayat Kurtar” kampanyasına katıldı. Kızılay’ın başlattığı “Kan Ver Hayat Kurtar” kampanyası kapsamında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu çalışanları, kan bağışında bulundu.

KIZILAY TARAFINDAN SERTİFİKA VERİLDİ

Gün boyu devam eden etkinlik sonunda, kan bağışında bulunan çalışanlara katkılarından dolayı Kızılay tarafından kan bağışı sertifikası verildi. Kızılay işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, ülkemizde her 4 saniyede 1 ünite kan ihtiyacı doğduğu ve dakikada 5 bağışçıdan alınan kanın 1 dakikada doğan kan ihtiyacını karşıladığı belirtildi. Kan bağışının toplumsal yardımlaşmanın en önemli noktası olduğu ve toplumsal dayanışmayı arttırdığının altı çizilirken, bu örnek uygulama ile kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Kızılay tarafından toplumda kan bağışı konusunda sosyal sorumluluk bilincinin artmasına yapılacak katkının, ülkemizdeki oluşan kan ihtiyacını her geçen gün azaltacağı belirtildi.