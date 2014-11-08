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Bilim / Teknoloji

Otoyollardaki şeritler ışıldayacak

Smart Highway teknolojisi Hollanda'da bir pilot projede başarıyla test edildi

08 Kasım 2014 12:26

Hollanda'da denenen Smart Highway teknolojisi ile az enerjiyle yüksek gece görüşü sağlandı. Sokak lambalarının sonunu getirecek proje ile otobanların kenarları şerit ışıklarla aydınlatılıyor.

Otoyolların aydınlatılmasında bir sonraki aşama olan akıllı otoban (Smart Highway) teknolojisi Hollanda'da bir pilot projede başarıyla test edildi.

Tasarımcı Daan Roosegaarde'nin şirketi Studio Roosegaarde'nin altyapı şirketi Heijmans ile gerçekleştirdiği işbirliği ile hayata geçen proje ile otobanların kenarları aydınlatma şeritleriyle donanacak.

Gece görüşünü artıran şeritler gündüz şarj olarak gece en az 8 saat ışık verecek ve gece yolda ilerleyen sürücülerin işini kolaylaştıracak.

Yol kenarı aydınlatma teknolojisi Smart Highway eksi 5 dereceye kadar aydınlatma hizmeti verebilecek.

Projenin Hollanda'dan sonra Çin ve Japonya'da denenmesi bekleniyor. Buralarda başarılı olması durumunda tüm dünyada denenmesi mümkün olacak.

 

Sokak lambalarının sonu mu?

 

Projenin yayılması sokak lambalarının azalacağı anlamına da gelebilir. Hollanda'nın Oss kentinde N329 otobanında denenen proje ile otobandaki aydınlatma direkleri de kaldırıldı ve başarılı bir sonuç elde edildi.

Projenin bu açıdan cadde aydınlatmalarına harcanan maliyeti de büyük oranda düşürüldüğü belirtiliyor.

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