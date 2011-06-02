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Yaşam

Otoyollara Hızlı Geçiş Sistemi geliyor

Otoyollar ve boğaz köprülerinde kartlı geçiş sistemine alternatif olarak Hızlı Geçiş Sistemi’nin (HGS) Ekim ayında tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanacağı belir

02 Haziran 2011 03:00

T24 - Otoyollar ve boğaz köprülerinde kartlı geçiş sistemine alternatif olarak anında ödeme seçeneği sunmak amacıyla PTT ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle geliştirilen Hızlı Geçiş Sistemi’nin (HGS) Ekim ayında tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

HGS geliyor!
Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan, manuel ödeme sisteminin kaldırılması sonrası Kartlı Geçiş Sistemi’nde bir yığılma olduğunu, Otomatik Geçiş Sistemi’nin (OGS) yaygınlaştırılmasındaysa sorunlar yaşandığını söyledi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, halen OGS sisteminde 2 milyon 800 bin, KGS’de ise 8 milyona yakın kullanıcının bulunduğunu, KGS’nin neden olduğu beklemelerin yoğun trafiğin bulunduğu bölgelerde sıkışıklığa neden olduğunu dile getiren Turhan, bu durumun belli bölgelerde karbon emisyonunun da yükselmesine yol açtığına dikkati çekti.

PTT ile yapılan protokol kapsamında geliştirme çalışmaları devam eden HGS’nin ise düşük maliyetle alınabildiğini ve pratik bir kullanıma sahip olacağını ifade eden Turhan, HGS’nin özellikle KGS’nin alternatifi olacağını, yakın dönemde KGS’deki kullanıcı sayısının HGS’ye geçmesini beklediklerini bildirdi. Yeni uygulamayla vatandaşlar PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar, büfeler, benzin istasyonları ve sınır kapılarının yanısıra internet, cep telefonu ve çağrı merkezi vasıtasıyla da yükleme yapabilecek“



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