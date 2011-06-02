Otoyollara Hızlı Geçiş Sistemi geliyor

T24 - Otoyollar ve boğaz köprülerinde kartlı geçiş sistemine alternatif olarak anında ödeme seçeneği sunmak amacıyla PTT ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle geliştirilen Hızlı Geçiş Sistemi’nin (HGS) Ekim ayında tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanacağı belirtildi.







Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan, manuel ödeme sisteminin kaldırılması sonrası Kartlı Geçiş Sistemi’nde bir yığılma olduğunu, Otomatik Geçiş Sistemi’nin (OGS) yaygınlaştırılmasındaysa sorunlar yaşandığını söyledi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, halen OGS sisteminde 2 milyon 800 bin, KGS’de ise 8 milyona yakın kullanıcının bulunduğunu, KGS’nin neden olduğu beklemelerin yoğun trafiğin bulunduğu bölgelerde sıkışıklığa neden olduğunu dile getiren Turhan, bu durumun belli bölgelerde karbon emisyonunun da yükselmesine yol açtığına dikkati çekti.

PTT ile yapılan protokol kapsamında geliştirme çalışmaları devam eden HGS’nin ise düşük maliyetle alınabildiğini ve pratik bir kullanıma sahip olacağını ifade eden Turhan, HGS’nin özellikle KGS’nin alternatifi olacağını, yakın dönemde KGS’deki kullanıcı sayısının HGS’ye geçmesini beklediklerini bildirdi. Yeni uygulamayla vatandaşlar PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar, büfeler, benzin istasyonları ve sınır kapılarının yanısıra internet, cep telefonu ve çağrı merkezi vasıtasıyla da yükleme yapabilecek“