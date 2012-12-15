Otoyoldaki uçak görenleri şaşırttı!

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Hasköy'deki Rahmi Koç Müzesi'ne çekiciyle, E5 ve TEM otoyolları üzerinden götürülen uçak vatandaşları şaşırttı.

Kanatları sökülerek gece yarısı çıkarılan “Leyla Sulyak” isimli uçak, çekiciyle E5 ve TEM otoyollarını takip ederek Rahmi Koç Müzesi'ne götürüldü.

Çekiciyle saatte 20-30 kilometre hızla ilerleyen uçağın arkasında oluşan trafik, bazı sürücülerin tepkisine neden oldu.

Rahmi Koç Müzesi'ne yaklaşık 2 buçuk saatte getirilen uçak, önümüzdeki günlerde sergilenmeye başlanacak.



