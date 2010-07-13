Otoyol ve köprülerden 5-7 milyon dolar gelir

T24- Türkiye'nin önemli otoyol ve köprülerin özelleştirmeleriyle gelecek yıl 5-7 milyar dolar gelir elde etmesi ve yabancı sermaye ile inşaat şirketlerinin altyapı projelerine ilgisini tekrar canlandırması bekleniyor.



İstanbul'daki iki boğaz köprüsü ve sekiz otoyolun işletme hakkı, gerekli yasaların onaylanması halinde yılın geri kalanında ihale edilecek.



Türkiye'deki bazı bankaların proje finansman yöneticileri Reuters'e yaptıkları açıklamada aralarında İtalyan şirketi Atlantia, Egis Projects, İspanyol şirketi Abertis ve Portekizli Brisa'nın bulunduğu Avrupa'nın en büyük otoyol işletmecilerinin bu projeleri yakından izlediklerini söylediler.



Garanti Bankası Proje ve Satınalma Finansmanı Başkan Yardımcısı Özgür Geter, "Türkiye Avrupa'dan yapılacak yatırımlar için iyi bir seçim, çünkü nüfusu artıyor ve bunun ekonomi ile trafikte geleceğe dönük beklentiler üzerinde büyük bir etkisi var. Yunanistan'da bu türden altyapı ihaleleri iptal ediliyor, çünkü büyüme sürdürülebilir değil" dedi.



İş Bankası Proje Finansman Müdür Yardımcısı Ozan Gürsoy da, "Uluslararası arenada tarifeli otoyolları işleten büyük şirketlerin neredeyse hepsi doğrudan ya da dolaylı olarak bizimle görüştü" dedi.



Türkiye'de proje finansman ofisleri bulunan Dexia, BNP Paribas, Calyon, West LB, Unicredit ve Credit Suisse'in bu alanda varlıklarını daha da artırmaları bekleniyor.