-OTOYOL VE KÖPRÜLER ÖZELLEŞTİRİLİYOR ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Köprü ve otoyolların özelleştirme programına alınmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Köprü ve otoyollar, 2012 yılı sonuna kadar özelleştirilecek. Karar ile daha önce özelleştirme kapsamına alınan Edirne-İstanbul-Ankara, Pozantı-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana Gaziantep, Toprakkale-İskenderun otoyolları ile Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri özelleştirme programına alındı. Bu otoyollar ve köprülerin bağlantı yollları, Gaziantep-Şanlıurfa, İzmir-Çeşme, İzmir-Aydın otoyolları, Ankara, İzmir ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevre otoyolları ve bunların bağlantı yolları da özelleştirme kapsam ve programına dahil edildi. -25 YIL SÜREYLE İŞLETME HAKKI- ÖYK Kararına göre otoyollar, köprüler ve bağlantı yolları üzerindeki hizmet tesisleri bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretme birimleriyle varlıkların tümü de özelleştirme kapsam ve programında bulunacak. Bütün bu varlıklar tek paket halinde birlikte, fiili teslim tarihinden itibaren 25 yıl süreyle ''işletme haklarının verilmesi'' yöntemiyle özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar her türlü bakım, onarım, işletim ve benzeri işler Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yürütülecek. Bu tesisleri özelleştirme yoluyla devralacak işleticilerin bakım, onarım, işletim ve diğer işlere yönelik yükümlülükleri KGM ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek ve buna ilişkin denetim ve kontroller KGM tarafından yerine getirilecek. Özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2012 tarihine kadar tamamlanacak.