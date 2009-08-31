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Ekonomi

Otoyol ve köprüler kâr getirmeye devam ediyor

Paralı hizmet veren köprüler ile otoyollar işletmeye para yağdırmaya devam ediyor.

31 Ağustos 2009 03:00

Paralı hizmet veren köprüler ile otoyollar işletmeye para yağdırmaya devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, Temmuz ayı itibariyle boğaz köprüleri ile paralı otoyollardan 285 milyon 768 bin 143 lira gelir elde edildi. Temmuz ayı sonunda İstanbul Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 89 milyon 239 bin 519 lira gelir elde edildi. Bu süre içinde köprülerden çift yönlü olarak 84 milyon 91 bin 316 araç geçiş yaptı.

Aynı dönemde 97 milyon 790 bin 30 araç geçiş yaptığı otoyollardan ise 196 milyon 528 bin 625 lira gelir elde edildi. Böylece Temmuz ayı sonu itibariyle köprü ve paralı otoyollardan toplam 181 milyon 881 bin 356 araç geçiş yaptı.

Boğaziçi ve paralı otoyolların 2009 yılı toplam gelirinin, 500 milyon liraya aşması bekleniyor.

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