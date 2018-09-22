Otoyol projesi nedeniyle 4 ilçede bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi nedeniyle Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy, Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerindeki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesiminin yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesiminin yapımı amacıyla Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy, Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerindeki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin daha önce yayımlanan Bakanlar Kurulu kararları ise yürürlükten kaldırıldı.

Arazi toplulaştırması kararı

Öte yandan, Gaziantep'in Islahiye ilçesindeki bazı alanlarda, kamu yararı gözetilerek isteğe bağlı olmaksızın Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü tarafından zorunlu arazi toplulaştırması uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplulaştırma sınırları içinde olup, arazi toplulaştırma kriterleri ve teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun olmayan tepelik, taşlık, çukurluk alanlarla yoğun sabit tesis bulunan alanlar toplulaştırma harici bırakılacak.