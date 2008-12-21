Otoyol geliri köprüyü solladı

Özelleştirmeleri gündemde bulunan Boğaziçi köprüsüyle paralı otoyollar para basmaya devam ediyor. Kasım ayında paralı otoyol gelirleri köprü gelirlerini ikiye katladı.



2008 yılı Kasım ayı sonu itibariyle İstanbul 1. Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprüsü ve işletmedeki paralı otoyollardan elde edilen toplam gelir 464 milyon 214 bin 236 YTL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde paralı otoyol gelirleri köprü gelirlerinden iki kat fazla oldu. Karayolları Genel Müdürlüğünün Kasım ayı sonu verilerine göre İstanbul Boğaziçi köprülerinden 11 ayda geçiş yapan 133 milyon 630 bin 460 araçtan toplam 150 milyon 728 bin 262 YTL gelir elde edildi. Aynı dönemde işletmedeki paralı otoyolların toplam geliri 313 milyon 494 bin 34 bin YTL oldu ve paralı otoyollardan çift yönlü olarak geçen araç sayısı ise 153 milyon 528 bin 830 olarak gerçekleşti.



Köprü ve otoyollarından aylık 40 milyon YTL ortalama geçiş geliri hesap edildiğinde yıl sonu toplam gelirin 500 milyon YTL'yi aşması bekleniyor. 2007 yılında ise İstanbul Boğaziçi ve paralı otoyollardan 522 milyon YTL gelir elde edilmişti. Köprü net gelirleri yüzde 18 oranındaki KDV ve yüzde 10 oranındaki belediye payı düşüldükten sonra hesaplanırken, otoyol gelirleri ise yüzde 18 oranındaki KDV düşüldükten sonra hesap ediliyor.



