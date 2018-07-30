Otostopla 15 ayda 7 ülke gezdi

Samsunlu Yiğit Can İç (27), 15 aydır otostop çekip, çadır kurarak, gönüllü işlerde çalışıp Güney Amerika kıtasında 7 ülke gezdi. İç'in youtube kanalında gittiği ülkelerde çektiği videolarını 50 bin kişi internet üzerinden takip etmeye başladı.

Samsunlu Yiğit Can İç, geçen yıl Nisan ayında otostop çekerek Güney Amerika'da bulunan ülkeleri gezmeye karar verdi. İlk olarak Brezilya'ya giden İç, buradan sırasıyla Paraguay, Uruguay, Arjantin, Şili, Bolivya'ya ulaştı. Şu an ise Peru'da bulunan İç, sonrasında Ekvador, Kolombiya, Orta Amerika ve Meksika'ya gideceğini söyledi. Gezisini, otostop çekerek, çadırda kalarak ve gönüllü olarak işlerde çalışarak geçiren İç, youtube üzerinden açtığı kanalda seyahatinde çektiği videoları paylaşmaya başladı. İç'in seyehat güzergahını youtube kanalı üzerinden 50 bin kişi takip etmeye başladı.

"3 aylık dil okulu yerine seyahati seçti"

Yiğit Can İç, 2010 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Radyo, Tv ve Sinema Bölümü'nü bitirdikten sonra dizi setlerinde iş bulma umuduyla İstanbul’a taşındığını belirterek, "Bir sene boyunca hayatım iş aramak ve bulduğum işlerde tutunamamakla geçti ve en sonunda 'Bu böyle olmayacak gideyim de askerliği bari aradan çıkarayım' dedim ve askere gittim. İçimde yurt dışına gitme isteği hep vardı ama bunu İngiltere'de 3-4 aylık dil okulu olarak düşünüyordum. Çünkü ailem böyle bir şeyi maddi olarak destekleyeceğini söylemişti. Zaten kafamda hep var olan bu düşünce askerden döndüğümde uzun süreli seyahat etme isteği olarak iyice alevlenmişti ve bir arkadaşıma böyle bir şey yapmak istediğimi fakat çok da paramın olmadığını anlattım. O da bana Güney Amerika’da gezen bir arkadaşından bahsetti. Otostop çekiyor, gönüllü olarak çalışıyor, seyahatini daha ekonomik hale getiriyordu. Bu bana dil okulundan daha mantıklı geldi çünkü İngiltere'de 3-4 aylık bir dil okuluna harcayacağım parayla Güney Amerika'da 1,5 seneye yakın gezebilir bir yandan da İspanyolca ve İngilizce öğrenebilirdim. Çünkü geldiğimde İspanyolca hakkında hiçbir fikrim yoktu ve İngilizce'yi de çok az biliyordum" dedi.

" 15 ay içinde 50 bin kişi takip etmeye başladı "

"Bu 15 ay içinde 50 bin kişi youtube üzerinden kanalıma abone olarak yolculuğumu takip etmeye başladı. Bu benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor ve aynı zamanda da seyahat masraflarımın bir kısmını karşılamama yardımcı oluyor. Bundan sonrası için önümde Ekvador, Kolombiya, Orta Amerika ve Meksika var"