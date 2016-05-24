Otostop çektiği aracı çaldı!

Antalya'dan otostop yaparak bindiği otomobili, sürücünün ihtiyaç molası verdiği Sakarya'da çalan 19 yaşındaki A.D. takip edildiğini anlayınca aracı terk ettikten sonra yine otostop yaparken yakalandı.

Antalya'dan İstanbul'a gitmek üzere 34 DS 8854 plakalı otomobiliyle yola çıkan 40 yaşındaki Ali Altunkara, Antalya çıkışında otostop yapan ve öğrenci olduğunu söyleyen A.D.'yi otomobiline aldı.



DHA'nın haberine göre, Pamukova mevkiine geldiğinde araç sahibi Ali Altunkara ihtiyaç molası için bir dinlenme tesisinde durdu. Altunkara geri döndüğünde çalışır vaziyette bıraktığı otomobilin yerinde olmadığını gördü.



Jandarma ve polis ekipleri çalıntı otomobili Sapanca İlçesi Karapınar mevkiinde kıstırdı. Kaçamayacağını anlayan zanlı A.D., otomobilin anahtarlarını ve otomobil sahibinin araçta bulunan telefonunu alarak kaçtı.



Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan A.D.'nin ifadesinde otomobil sahibinin cep telefonu ile otomobili hoşuna gittiği için çaldığını söylediği öğrenildi. Zanlı, ifadesinin ardından Pamukova Adliye'yesine sevk edildi.