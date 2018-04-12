Otostop çeken üniversiteli kıza cinsel saldırı şüphelisi yakalandı (2)
TUTUKLANDI
Bolu'da, üniversiteden otobüs parası olmadığı için kent merkezindeki evine otostopla gitmek isteyen genç kızı otomobiline alıp, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Serkan Sarı nöbetçi mahkemece tutuklandı
12 Nisan 2018 03:05
TUTUKLANDI
Bolu\'da, üniversiteden otobüs parası olmadığı için kent merkezindeki evine otostopla gitmek isteyen genç kızı otomobiline alıp, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Serkan Sarı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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