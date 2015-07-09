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Otoparkçılarla esnaf arasında çıkan tartışma kanlı bitti

Ankara’da otoparkçılarla esnaf arasında yaşanan gerginlik sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

09 Temmuz 2015 21:18

Ankara Ulus'ta bulunan Rüzgârlı Sokak’ta otoparkçılarla esnaf arasında gerginlik çıktı. Yürüyüş yapan kalabalık bir grup esnafın üzerine açılan ateşte 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Hürriyet’ten Mert Gökhan Koç’un haberine göre; yol üstü otopark uygulaması nedeniyle kendi arabalarını park edememekten şikâyet eden kalabalık bir grup esnaf, yürüyüş yaptı. Eylem yapan esnafın üzerine ateş açıldı. Olayda 24 yaşındaki bir genç vurularak ağır yaralandı. Bir kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı kişinin hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis, ateş ettikleri belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Çatışma sırasında çekilen silahlar kameralara yansıdı. Ancak ölüme neden olan merminin bu silahtan çıkıp çıkmadığı belli değil.

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