Otomotivde yeni rekor



2013 yılı Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkiler açısından yeni rekorlar getirmişti. 2013 yılına ilişkin rekorlar getiren ikili ticaretin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Türkiye Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu'nun hazırladığı Almanya ülke raporuna göre Türkiye'nin Almanya'dan en çok ithal ettiği ürünler listesinde bu yıl da otomobiller ilk sırada yer aldı. Rapora göre, 2013 yılında Türkiye Almanya'dan 3,4 milyar dolarlık otomobil ithalatı yaptı. 2013 yılında Almanya'dan yapılan otomobil ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 23 artış gösterdi. Bununla birlikte Türkiye'nin bu ürün grubundaki toplam ithalatında Almanya'nın payının da yüzde 14 olarak gerçekleştiği görülüyor. Başka bir ifade ile Türkiye'ye giren her 100 ithal otomobilden 14'ü Almanya'daki otomobil fabrikalarında üretilip, Alman limanlarından Türkiye pazarına ulaştı.

Açıkta da rekor geldi

2013 yılında otomobil ithalatında yakalanan 3,4 milyar dolarlık bu hacim Türkiye-Almanya ticaretindeki yeni bir rekora işaret ediyor. 2011 yılında Türkiye'nin Almanya'dan yaptığı otomobil ithalatı 3 milyar dolara yaklaşmış fakat 2012'de 2,7 milyar dolar seviyesine gerilemişti. 2013 bu açıdan Alman otomotiv ithalatının çıkış yakaladığı bir başka yıl olarak kaydedildi. Türkiye pazarındaki perakende otomobil satışlarında liderlik, Türkiye'de üretimi olmayan bir Alman otomotiv firmasında. Alman markalarının pazarda gördüğü yüksek talep Almanya'dan yapılan otomobil ithalatının da yıllar bazında sürekli artış görmesine neden oluyor. Bu artış bu ürün grubunda Türkiye'nin verdiği dış ticaret açığının da artmasını beraberinde getiriyor. Almanya Türkiye'ye 2013'te 3,4 milyar dolarlık otomobil satışı yaparken, Türkiye'de üretilen ve Almanya'ya satılan otomobillerin toplam tutarı 503 milyon dolar oldu. Böylelikle bu ürün grubundaki dış ticaret açığı 2,9 milyar dolar seviyesi ile yine rekor bir seviyeye ulaştı.

2014'te de talep devam ediyor

2013'te rekor seviyeyi getiren talep düzeyinin 2014'ün ilk çeyreğinde de ivmesini sürdürdüğü görülüyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre yılın ilk çeyreğinde en çok satan otomobil markası yine bir Alman markası oldu. Volkswagen marka otomobiller yılın ilk çeyreğinde 19 bin satış rakamına ulaştı. Firmanın Türkiye'de üretiminin olmaması Türkiye-Almanya arasındaki otomotiv ticaretinde ibrenin Almanya'ya dönmesine de yol açıyor. Geçtiğimiz dönemde Ekonomi Bakanlığı da firmayı Türkiye'de yatırım yapması için davet etmiş, fakat firma yönetimi Türkiye yerine Polonya'da yatırım yapma kararı almıştı. Bunun yanında Türkiye pazarında lüks segmentte de Alman otomobil markalarına yönelik talebin 2014'ün ilk çeyreğinde devam ettiğini kaydetmek gerekiyor. Bu dönemde premium (lüks) markalarda en çok satan marka 3.265 adetle Mercedes olurken geçen yılın lideri BMW 2.826 otomobille ikinci sırada yer aldı.