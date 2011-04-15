-OTOMOTİVDE VERGİ İNDİRİMİ YOK ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, otomotivde gündemlerinde bir vergi indirimi olmadığını bildirdi. Şimşek, benzinde de herhangi bir vergi düşüklüğü öngörmediklerini, bunun tamamen Türkiye'nin borçlanmasını, cari açığını artıracağını ve makro ekonomi istikrarını bozacağını söyledi. Bakan Şimşek, Maliye Bakanlığında makro ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği ve ilk çeyreğe ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladığı basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vergi artışlarına ilişkin bir soruya karşılık, kendisinin daha önce bütçeyi sunarken bir taahhütte bulunduğunu, gündemlerinde ne yeni bir vergi olduğunu ne de vergi artışı olduğunu söylediğini hatırlatarak, ''Gerçekten de o çerçevede bütçemizi Meclisimizden geçirdik, ne hiçbir şekilde yeni bir vergi getirdik, ne de vergide artışa gittik'' dedi. Bakanlığın Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesinden, vergilerin indirilmesi konusunun çıkarılması yönünde bir talebi olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, ''Otomotiv sektörüyle ilgili değerlendirmeler bence yanlış aksettirilmiş. Bütün bunlar ortak çalışmalardır. Bahsedilen çerçevede nihai verilmiş bir karar söz konusu değil. Şu anda gündemimizde vergi indirimi yoktur'' diye konuştu. -BENZİN FİYATLARI- Benzin fiyatlarına ilişkin Şimşek, Türkiye'nin petrol kuyuları olmadığını ve doğalgaz imkanlarının bulunmadığını, petrolün ithal edildiğini, bunun sübvanse edilemeyeceğini, sübvanse etmenin halkı aldatmak olduğunu söyledi. Benzin fiyatlarındaki artışın tamamen petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirten Şimşek, fiyatlardaki artışa karşın benzindeki vergi oranını artırmadıklarını ifade etti. Benzinde herhangi bir vergi düşüklüğü öngörmediklerini de bildiren Şimşek, ''Bu tamamen, Türkiye'nin borçlanmasını, cari açığını arttırır. Türkiye'nin makro ekonomi istikrarını bozar'' değerlendirmesinde bulundu. Petrol fiyatlarının kısmen Ortadoğu'daki gelişmeleri, kısmen de güçlü dünya ekonomisini ve bir ölçüde risk primini yansıttığını ifade eden Şimşek, eğer dünya ekonomisinin yavaşladığına dair çok ciddi emareler ortaya çıkmaya başlarsa, muhtemelen bunun yansımanın daha düşük petrol fiyatı olarak ortaya çıkacağını söyledi. Şimşek, başka bir soruya karşılık da ithalde alınan KDV'nin bu sene için toplam vergi gelirleri içinde iddia edildiği gibi çok büyük bir rakama sahip olmadığını, değerlendirme yaparken kurumlar vergisi rakamlarını gözden kaçırmamak gerektiğini söyledi. -İŞSİZLİK ORANI DEĞERLENDİRMESİ- İşsizlik rakamlarını da değerlendiren Şimşek, 2010 yılının Ocak ayında işsizlik oranının yüzde 14,5 olduğunu, bugün bu oranın yüzde 11,9'a düştüğünü kaydetti. Bunun işsizlikte çok ciddi bir azalmanın olduğunu ve istihdamı artırdığını gösterdiğine dikkati çeken Şimşek, 1,3 milyon civarında istihdam artışının olduğunun görülmesi gerektiğini, bu artışın Avrupa'da hatta dünyada en güçlü istihdam artışlarından birine denk geldiğini ifade etti.