-OTOMOTİVDE KAMPANYA YARIŞI İZMİR (A.A) - 24.09.2010 - Otomotiv firmalarının başlattığı yıl sonu kampanyalarıyla tüketiciye cazip ödeme seçenekleri sunması, otomobil satışlarını artırdı. Her firma, farklı indirim ve ödeme seçeneği sunarken, dileyen ayda 500 liralardan başlayan taksitle ya da taksit erteleyerek otomobil sahibi oluyor, dileyen takas indiriminden yararlanıyor. Yükseliş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, otomotiv sektöründe ciddi hareketlilik yaşandığını belirterek, ''Ağustos ayını çok iyi kapattık. Binek araçlarda geçen yıla göre yüzde 87,3 artış oldu. Ticari araçlarda 18 bin 755 adet satışla yüzde 51,3 artış sağlandı'' dedi. Hyundai'nin pazarda en iddialı markalar arasında yer almaya devam ettiğini dile getiren Yüksel, Ramazan Bayramı öncesinde başlatılan ve 2 bin-4 bin lira arasında indirim sağlayan kampanyanın sürdüğünü söyledi. ''Takas Destek Kampanyası''yla da her türlü araca 1,200 liraya kadar ek takas indirimi yaptıklarını aktaran Yüksel, ''Bu kampanyada kişinin kendi aracı olması gerekmiyor. Birinci derecede akrabalarının aracını da getirse bu indirimden yararlanabiliyor. Bunlar yılın son fırsatları' dedi. Yüksel, ödeme seçeneklerinin sorulması üzerine, ''Sonsuz ödeme seçenekleri var. İstenirse 3-4 ay sonra başlayan ödeme seçenekleri, 60 aylara kadar varan vade seçenekleri mevcut'' diye konuştu. Hyundai'nin i10 modeli 23 bin 800, Getz 22 bin 600, Accent Era 24 bin 100, i20 26 bin 900, i30 33 bin 550, Matrix 30 bin 850 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. -RENAULT MAIS'TEN, GÜNDE 24 LİRAYA FLUENCE- Renault-Mais yetkili satıcısı Çamkıranlar Motorlu Araçlar Koordinatörü Çağlar Eskicioğlu, tüm modellerde çeşitli kampanyalarımız yürüttüklerini belirterek, ''Kredi kampanyaları oldukça cazip. Günde 24 lira vererek Fluence sahibi olabiliyorsunuz. Sıfır faiz seçeneklerimiz var. Renault ve Dacia grubunda hem kredi kampanyası, hem de fiyat avantajı mevcut'' dedi. ''Meganenomi'' adı altında diye bölgesel aktiviteler yaptıklarını aktaran Eskicioğlu, Megan modellerinde test sürüşüne katılan müşterilere özel bin liralık indirim çeki verdiklerini söyledi. Eskicioğlu, ''Şimdi Al, İlkbaharda Öde'' kampanyasındaysa tüm araçlarda şu an aracı teslim alıp, Mart 2011'de ödemeye başlanabildiğini belirterek, hem binekte, hem de ticari araçlarda satışların iyi gittiğini ifade etti. Renault Symbol modeli 24 bin, Clio 26 bin 500, Megane 34 bin, Fluence 35 bin 100, Grand Scenic 43 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. -SUZUKI'DE 2 BİN LİRA İNDİRİM- Suzuki İzmir Yetkili Satıcısı Işık Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Işık Ülkü, bütün modellerde 2 bin liralık indirim sağlayan bir kampanya yaptıklarını kaydederek, ''Bu kampanyadan da hemen netice almaya başladık. Satışlardan gayet memnunuz. Yeni modellerimizden Alto bizi hızlandırdı. Swift Dizel, SX4 Dizel modellerimizle başarılı bir ay geçirdik'' dedi. Ülkü, takas indirimi ve 60 aya kadar vade seçenekleri sunduklarını söyledi. Suzuki Alto modeli 23 bin 750, Swift 28 bin 600, Sx4 33 bin 900, Grand Vitara 43 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. -TOYOTA'DA 500 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLER- Toyota 2011 modeller için ''Siz de gelin bir Toyota Plaza'ya'' adıyla yürüttüğü kampanyada 5 bin liraya varan indirim, yüzde 0,79 faizli ve ilk 4 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuyor. Toyota Yaris 5 bin lira peşin 500 lira balon ödemeli 48 ay taksitle, Auris 6 bin peşin ödemeli 600 lira taksitle, Corolla 7 bin lira peşin 700 lira taksitle, Avensis 9 bin lira peşin 900 lira taksitle satışa sunuluyor. Yaris'in peşin fiyatı 25 bin 700, Corolla'nın 35 bin 900, Auris'in 34 bin 900, Avensis'in 48 bin 850 liradan başlıyor. -FIAT'TA ''MASRAFSIZ SÜPER KREDİ''- Fiat, ''Masrafsız Süper Kredi'' adıyla yürüttüğü kampanyada yüzde 0,89 faiz oranı ve 384 liradan başlayan taksitlerle Ocak'ta ödemeli seçenek sunuyor. Fiat Punto Evo 25 bin 500 liradan, Bravo 31 bin 500, Doblo 29 bin 900, Fiorino 27 bin 930 liradan başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. -FORD'TAN 396 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİT İMKANI- Ford Otosan, ''Ford Options'' ile standart garantiye göre daha düşük taksitlerle aracı 3 yılda bir yenileme olanağı sunuyor. Fiesta için 396 lira, Focus için 457 lira ve Mondeo için 650 liradan başlayan ödeme seçenekleri bulunurken, Ford Ka 27 bin 265, Fiesta 27 bin 725, Focus 33 bin 380, Mondeo 43 bin 400 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.