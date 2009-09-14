Otomotivde 21 milyon liralık yatırım

Otomotivin kalbi Bursa'da, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından yaptırılan, alanında Türkiye'nin ilk ve tek olduğu belirtilen Otomotiv Anadolu Teknik Lisesi'nin 21 milyon liraya mal olacağı bildirildi.



UİB Başkanlar Kurulu Başkanı ve Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (UTAYSİB) Başkanı Ferit Sünneli, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk ve tek “Otomotiv Anadolu Teknik Lisesi”nin temelinin hafta içinde Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın katıldığı törenle atıldığını anımsattı.



Türkiye'de otomotiv sektörüne birçok üniversitenin mühendis anlamında eleman yetiştirdiğini belirten Sünneli, “Ön lisans eğitimi bile var. Ancak lise düzeyinde özellikle ara eleman yetiştiren okul Türkiye'de yok. Otomotiv sektörünün de asıl ihtiyacı bu. Mühendis ararken kolay buluyoruz ancak ara eleman bulmak çok zor” dedi.



Sünneli, bu yüzden, otomotivin kalbi olarak nitelendirilen Bursa'ya UİB olarak uzun süredir planladıkları Otomotiv Anadolu Teknik Lisesi'ni hayata geçirmek üzere harekete geçtiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:



“Kriz döneminde aslında dev bir yatırım. Lise yaklaşık 21 milyon liraya mal olacak. Fakülte binası gibi lise yapacağız. İnşaat kalitesinden, dersliklerine, laboratuvarlarına kadar her şeyiyle sadece Türkiye değil, yurt dışına bile örnek olacak bir lise inşa edeceğiz. Lisenin projesine Türkiye'nin önemli mimarlık-mühendislik fakültelerinden akademisyenlerin desteğini aldık. Projeyi yarışmayla seçtik. Hatta bu proje, uluslararası bir yarışmaya da katıldı.”



Projeyi seçerken birçok faktörü göz önünde bulundurduklarını dile getiren Sünneli, “Bazı mimar ve mühendis odaları, inşaat kalitesini görmek için geziler düzenliyorlar. Lise, henüz inşaat aşamasında ilgi odağı oldu” diye konuştu.



6 dalda eğitim



Sünneli, lisenin bulunduğu alanın, çevreye etkisinin bile göz önüne alınarak inşaata başlandığını belirterek, şöyle devam etti:



“Lisemiz 720 öğrenci kapasiteli olacak. 24 derslikli olacak lisede 6 adet tam donanımlı meslek laboratuvarı yapılacak. Bunların yanı sıra fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları da olacak. Fırsat eşitliği yaratmak adına 300 öğrenci kapasiteli pansiyon binası yapılacak. Bursa dışından her ilden toplam 300 öğrencimiz yatılı okuyabilecek. Lise bünyesinde 560 kişilik çok amaçlı salon inşa edilecek. Bursa'da 500 kişinin üzerinde doğru dürüst salon 1-2 tane ancak var. Milli müsabakaların yapılabileceği büyük bir spor salonu da yapılacak. Liseye ait 4 daireden oluşan bir lojman da inşa edilecek.”



Lisede 6 dalda eğitim verileceğini vurgulayan Sünneli, bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisi dallarında eğitim görecek öğrencilerin, sektörün istediği düzeyde donanımlı ara eleman olarak yetişeceğini bildirdi.



Sünneli, ilgili sivil toplum örgütleri, endüstrinin ileri gelenleriyle yapacakları toplantılarda eğitime yön verilebileceğini anlatarak, şunları kaydetti:



“Talep edilen özelliklerde ara eleman için bazı ilave dersler konulabilir. Yabancı dili İngilizce olacak ama ikinci bir dilde de eğitim vermeyi planlıyoruz. Okuldan mezun olan öğrenciler iş sıkıntısı çekmeyecek. Nitelikli ara eleman ihtiyacımız çok var. İnanılmaz büyük bir açık var. Öğrencilerimiz, bu kadar açığın olduğu sektörde iş bulmakta zorlanmayacak.”



