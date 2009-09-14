Otomotivde 21 milyon liralık yatırım

Otomotivin kalbi Bursa'da, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB)
tarafından yaptırılan, alanında Türkiye'nin ilk ve tek olduğu belirtilen
Otomotiv Anadolu Teknik Lisesi'nin 21 milyon liraya mal olacağı
bildirildi.
UİB Başkanlar Kurulu Başkanı ve
Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (UTAYSİB) Başkanı
Ferit Sünneli, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk ve tek “Otomotiv Anadolu
Teknik Lisesi”nin temelinin hafta içinde Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın
katıldığı törenle atıldığını anımsattı.
Türkiye'de otomotiv sektörüne
birçok üniversitenin mühendis anlamında eleman yetiştirdiğini belirten Sünneli,
“Ön lisans eğitimi bile var. Ancak lise düzeyinde özellikle ara eleman
yetiştiren okul Türkiye'de yok. Otomotiv sektörünün de asıl ihtiyacı bu.
Mühendis ararken kolay buluyoruz ancak ara eleman bulmak çok zor”
dedi.
Sünneli, bu yüzden, otomotivin kalbi olarak nitelendirilen Bursa'ya
UİB olarak uzun süredir planladıkları Otomotiv Anadolu Teknik Lisesi'ni hayata
geçirmek üzere harekete geçtiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:
“Kriz
döneminde aslında dev bir yatırım. Lise yaklaşık 21 milyon liraya mal olacak.
Fakülte binası gibi lise yapacağız. İnşaat kalitesinden, dersliklerine,
laboratuvarlarına kadar her şeyiyle sadece Türkiye değil, yurt dışına bile örnek
olacak bir lise inşa edeceğiz. Lisenin projesine Türkiye'nin önemli
mimarlık-mühendislik fakültelerinden akademisyenlerin desteğini aldık. Projeyi
yarışmayla seçtik. Hatta bu proje, uluslararası bir yarışmaya da
katıldı.”
Projeyi seçerken birçok faktörü göz önünde bulundurduklarını
dile getiren Sünneli, “Bazı mimar ve mühendis odaları, inşaat kalitesini görmek
için geziler düzenliyorlar. Lise, henüz inşaat aşamasında ilgi odağı oldu” diye
konuştu.
6 dalda eğitim
Sünneli, lisenin
bulunduğu alanın, çevreye etkisinin bile göz önüne alınarak inşaata başlandığını
belirterek, şöyle devam etti:
“Lisemiz 720 öğrenci kapasiteli olacak. 24
derslikli olacak lisede 6 adet tam donanımlı meslek laboratuvarı yapılacak.
Bunların yanı sıra fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları da olacak. Fırsat
eşitliği yaratmak adına 300 öğrenci kapasiteli pansiyon binası yapılacak. Bursa
dışından her ilden toplam 300 öğrencimiz yatılı okuyabilecek. Lise bünyesinde
560 kişilik çok amaçlı salon inşa edilecek. Bursa'da 500 kişinin üzerinde doğru
dürüst salon 1-2 tane ancak var. Milli müsabakaların yapılabileceği büyük bir
spor salonu da yapılacak. Liseye ait 4 daireden oluşan bir lojman da inşa
edilecek.”
Lisede 6 dalda eğitim verileceğini vurgulayan Sünneli, bilişim
teknolojileri, elektrik-elektronik, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi,
metal teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisi dallarında eğitim görecek
öğrencilerin, sektörün istediği düzeyde donanımlı ara eleman olarak yetişeceğini
bildirdi.
Sünneli, ilgili sivil toplum örgütleri, endüstrinin ileri
gelenleriyle yapacakları toplantılarda eğitime yön verilebileceğini anlatarak,
şunları kaydetti:
“Talep edilen özelliklerde ara eleman için bazı ilave
dersler konulabilir. Yabancı dili İngilizce olacak ama ikinci bir dilde de
eğitim vermeyi planlıyoruz. Okuldan mezun olan öğrenciler iş sıkıntısı
çekmeyecek. Nitelikli ara eleman ihtiyacımız çok var. İnanılmaz büyük bir açık
var. Öğrencilerimiz, bu kadar açığın olduğu sektörde iş bulmakta
zorlanmayacak.”