Otomotivciler 15 milyar dolar kopardı

ABD'de kriz nedeniyle zor duruma düşen otomobil sektörüne destek amaçlı 15 milyar dolarlık paket konusunda Beyaz Saray ve Kongre'deki Demokratlar uzlaşmaya vardı.



Başkan George Bush yönetiminin bir kaynağı ve Demokrat yetkililerin verdikleri bilgilere göre, paketin ana unsurları konusunda mutabakata varıldı, ancak hala ''birkaç detayın'' daha çözümlenmesi gerekiyor.



Demokratlar, paketin bugün Temsilciler Meclisinden geçerek, Senato'ya gönderilmesini amaçlıyor. General Motors ve Chrysler'e, iflastan kurtulmaları için kısa vadeli kredi sağlayacak olan paket, böyle bir tehlikesi bulunmayan Ford için ise gerektiğinde kullanılmak üzere bir kredi hattı sağlıyor.



Plana Kongre'deki Cumhuriyetçi kanattan bir kesim ise karşı çıkıyor.

