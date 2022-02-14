Otomotiv üretimi ocakta yüzde 14.7 düştü

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2022 Ocak'ta otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.7 düştü. Otomobil üretimi ise yüzde 31 daralmayla ile 47 bin 778 adede geriledi.

Otomotiv ana sanayi üretimi 2022 Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.7 düşüşle 90 bin 520 adet oldu. Sektörün ocak ayı ihracatı yüzde 12.6 düşüşle 67 bin 799 adet olurken, iç pazar yüzde 12.4 düşüşle 39 bin 692 adete geriledi.

Ağır ve hafif ticari araç üretimi yüzde 14 artarken otomobil üretimi yüzde 31 gerileyerek 47 bin 778 adet oldu.

Otomobil üretimi yüzde 8 düştü

OSD verilerine göre, 2021 genelinde de toplam üretim 2020’ye kıyasla yüzde 2 azalarak 1 milyon 276 bin 140 adede düşmüştü.

Otomobil üretimi yüzde 8 azalarak 782 bin 835 adet olurken, 2021 genelindeki toplam satışlar ise yıllık yüzde 3 azalmıştı.