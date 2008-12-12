Otomotiv sektörüne destek planı onaylanmadı

ABD'de krizden etkilenen otomobil sektörünü kurtarmak için hazırlanan destek planı başarısızlıkla sonuçlandı.



ABD'de, krizden etkilenen otomobil sektörünün kurtarılması için Senatoda yapılan destek paketiyle ilgili görüşmeler, sendikanın ücretlerin azaltılmasına razı olmaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.



Senato Çoğunluk Lideri Harry Reid, sektörün üç büyük şirketini kurtarmayı amaçlayan 14 milyar dolarlık kurtarma planının başarısız olması nedeniyle "çok büyük hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.



Reid, paketle ilgili anlaşmaya gidilememesinin "ülke için kayıp" olduğunu belirterek, "yarın Wall Street'in halini görmekten çekiniyorum. Hoş bir manzara olmayacak" diye konuştu.



Birleşik Otomobil İşçileri Sendikasının, yardım koşulu olarak çalışanların ücretlerinin azaltılarak gelecek yıl Japonya'daki otomobil sektörü seviyesine çekilmesi önerisini kabul etmediği bildirildi. Bunun üzerine Cumhuriyetçi senatörler pakete destek vermeyeceklerini bildirdi.



General Motors ve Chrysler'e iflastan kurtulmaları için kısa vadeli kredi sağlayacak paket, iflas tehlikesi olmayan Ford için de gerektiğinde kullanılmak üzere kredi hattı sağlayacaktı.



Beyaz Saray’ın hayal kırıklığı



Paketinin Kongrenin üst kanadı Senatoda çökmesi üzerine Beyaz Saray, gelişmeden hayal kırıklığı duyduğunu bildirdi.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kongrenin bu gece harekete geçememesi hayal kırıklığı verici" ifadeleri kullanılarak, bundan sonraki seçeneklerin değerlendirilmekte olduğu belirtildi.



Kongrede çoğunluğu oluşturan Demokratlarla Beyaz Saray'ın üzerinde anlaşmaya vardığı 14 milyar dolarlık yardım paketi, bir gün önce Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. Ancak, Senatodaki Cumhuriyetçilerin, işkolundaki çalışanların büyük ücret kesintilerini kabul etmesi talebinin, sektördeki işçileri kapsayan Birleşik Oto İşçileri Sendikası tarafından reddedilmesi üzerine Senatoda paketle ilgili görüşmeler başarısızlığa uğradı.



ABD'de bir yasanın Kongreden geçmesi için hem Temsilciler Meclisi, hem de Senatoda kabul edilmesi gerektiğinden tasarı da çökmüş oldu.



Bu gelişme üzerine bundan sonra ne yapılacağı tartışılmaya başladı. Senatodaki Demokrat çoğunluk lideri Harry Reid, daha önce Kongre'den geçerek uygulamaya girmiş olan 700 milyar dolarlık finans sektörünü kurtarma paketi içinden bir miktar paranın, Başkan George Bush tarafından otomotiv sektörüne aktarılabileceğini umduğunu söyledi. Başta Hazine Bakanı Henry Paulson olmak üzere Bush yönetimi yetkilileri ise, 700 milyar dolarlık paketin sadece finans sektörü için tasarlandığını belirterek, bu paranın bir bölümünün de olsa başka sektörlere aktarılmasına karşı çıkıyor.



Son gelişmeler üzerine Paulson ve Bush yönetimi yetkililerinin aynı tutumu sürdürüp sürdürmeyeceği ise henüz bilinmiyor.



Washington Post gazetesindeki habere göre, bazı oto sanayicileri ve sektörü destekleyen bazı Kongre üyeleri, Federal Merkez Bankası FED'in de devreye girip oto sanayiine kredi sağlayabileceğini düşünüyor. Bir başka seçenek olarak da, 4 Kasım seçimlerinde daha geniş bir Demokrat çoğunlukla oluşan yeni Kongrenin, 6 Ocakta toplandıktan sonra yeniden bu konu üzerinde çalışması gösteriliyor. Ancak durumu en kötü olan otomotiv devi General Motors'un o zamana kadar dayanıp dayanamayacağı bilinmiyor.



Otomotiv devlerinden General Motors ve Chrysler, devlet desteği olmazsa kısa süre içinde çökeceğini belirtiyordu. Nispeten daha iyi durumda olan Ford ise bir süre elindeki imkanlarla dayanabileceğini bildiriyordu.



ABD Başkanlığına seçilen Barack Obama, son basın toplantısında otomotiv sektörünün çökmesine müsaade edilmemesi gerektiğini söylemişti.

