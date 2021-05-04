Otomotiv sektöründe satışlar nisanda yüzde 132 arttı!

Türkiye'de Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 132.4 artarak 61 bin 488 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) otomobil ve hafif ticari araç pazarı ile ilgili detayları paylaştı.

ODD'nin aktardığı verilere göre, 2021 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121.6 artarak 48 bin 375 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 183.1 artarak 13 bin 113 oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 5.2 azaldı.

Hafif ticari araç satışları azaldı

Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 2.2 düşüş yaşadı. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 14.9 azaldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72.4 artarak 260.148 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak- Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 68.7 oranında artarak 204.839 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 88.1 artarak 55.309 adede ulaştı.