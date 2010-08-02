-OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE GEÇEN AY PARİS/MADRİD/PEKİN/TOKYO (A.A) - 02.08.2010 - Fransa'da yeni otomobil satışları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 oranında azaldı. Fransa Otomobil Üreticileri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, geçen ay Fransa'da toplam 169 bin 804 araç tescillendi. Ülkede yılın 7 ayında yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 oranında arttı ve söz konusu dönemde 1 milyon 382 bin 240 adet satış kaydedildi. Fransa'da Temmuz'da yerli otomobil satışları yüzde 15,4 oranında gerilerken, yabancı marka otomobil satışları yüzde 9,9 azaldı. Yalnızca Dacia (Logan, Sandero ve Duster) marka otomobil satışları Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 47,5 oranında artış kaydetti. -İSPANYA'DA DA SATIŞLAR GERİLEDİ- İspanya'da yeni otomobil satışları Temmuz'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 oranında geriledi. İspanya Otomobil Üreticileri Derneği'nden (Anfac) yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil satışlarının yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30 oranında azalacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl Temmuz ayında 108 bin 221 adet aracın tescillendiği ülkede geçen ay toplam 82 bin 167 adet araç satıldı. -ÇİN'DE OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI- Çin'de yeni otomobil satışları geçen ay, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 oranında artış kaydetti. Ülkede geçen ay toplam 822 bin 300 adet otomobil satıldı. Çin Otomobil Teknolojileri ve Araştırma Merkezi'nden (CATRC) yapılan açıklamaya göre, geçen ay kamyon ve otobüs dahil araç satışlarının yüzde 17,2 oranında artış kaydettiği ülkede toplam 1,05 milyon araç satıldı. Otomobil satışları Temmuz'da bir önceki aya göre ise yüzde 6,7 oranında azaldı. Ülkede satışların Temmuz'da yıl başına göre yavaşladığı, Ağustos ayında da yavaşlamaya devam edeceği belirtildi. CATRC'nin açıklamasında, otomobil üreticilerinin yaz boyunca üretimlerini azalttığına da dikkat çekildi. -JAPONYA'DA SATIŞLAR YÜZDE 15 ARTIŞ KAYDETTİ- Japonya'da mini araçlar hariç otomobil satışları, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 oranında artış kaydetti. Japonya Otomobil Acenteleri Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede geçen ay toplam 333 bin 403 adet araç satıldı. Ülkede yılın yedi ayında toplam 2 milyon 54 bin 94 adet araç satıldı ve satışlar söz konusu dönemde yüzde 28,9 oranında arttı.