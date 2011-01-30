-OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKOR PEŞİNDE ADANA (A.A) - 30.01.2011 - Cumhuriyet tarihinin satış rekorunu geçen yıl kıran ve ocak ayında da satışları hız kesmeden sürdüren otomotiv sektörü temsilcileri, Türkiye'deki birçok göstergenin satışların 1 milyona ulaşacağını gösterdiğini belirtiyorlar. Hintli Tata'nın Türkiye distribütörü İSOTO'nun Üst Yöneticisi Kurthan Tarakçıoğlu, bir etkinlik dolayısıyla geldiği Adana'da yaptığı açıklamada, 2006'dan sonra ertelenen taleplerin yeniden gelmeye başlaması ve tüketici kredi faizlerinin yüzde 1'lerin altına inmesiyle sektörün geçen yılı Cumhuriyet tarihinin satış rekoruyla kapattığını anımsattı. Türk ekonomisinin dünyada sayılı büyüyen ekonomilerden biri olduğunu ve herhangi bir negatif göstergeninde bulunmadığını belirten Tarakçıoğlu, ''Kredi faizleri inmiş ve kişi başına düşen gelir yükselirken otomotiv pazarının da buna paralel büyüyeceğini öngörüyoruz'' dedi. Tarakçıoğlu, haziran ayında yapılacak seçimlerin mutlaka bir eşik noktası yaratacağını ifade ederek, ''Ancak, seçim sonrasında da ekonominin tutarlı bir şekilde devam edeceğini ve bununda otomotiv sektörünü pozitif yönde etkileyeceğini ümit ediyorum'' diye konuştu. Sektörde en az geçen yılki büyüklükte satışın beklendiğini anlatan Tarakçıoğlu, ''Türkiye'de birçok gösterge sektördeki satışların 1 milyona gidebileceğini gösteriyor'' şeklinde konuştu. -5 BİN ADETLİK SATIŞ HEDEFİ- Tarkçıoğlu, İSOTO olarak 2011'e çok iyi girdiklerini, seri otobüs üretimine geçtiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Otobüste kendi markamızı pazarda tutundurma çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında Tata'da geçen yılı 1600 adetler gibi bir satış rakamıyla kapattık. 2011'de de 5 bin adetlik bir hedefimiz var. Yeni ürünleri satışa sunacağız. Bu ay içinde Tata Vista'nın lansmanı yaptık. Nisan ayında Tata Manza gelecek. Bunlar Türkiye pazarında son derece kabul görecek araçlar. Hem teknik altyapı açısından hem de segment olarak Tata'yı da büyütecek eylem planımız hazır durumda.'' -TÜRK MALI YERLİ OTOMOBİL- İSOTO olarak otobüste beli bir marka oluşturmaya çalıştıklarını ve otomobilde böyle planlarının olmadığını vurgulayan Tarakçıoğlu, şöyle konuştu: ''Otobüste kendi markamızı yaratma konusunda yatırımımız var. Bunu gerçekleştirdikten sonra büyümeye çalışacağız. İşin binek otomobil tarafın karmaşık bir konudur. Yerli marka değil de yerli üretimin büyütülmesi konusuna daha sıcak bakıyorum. Yerli marka üretmek tabi ulvi bir takım noktalara, hepimizin ruhuna çok hoş gözüken ve içimizi okşayan bir mesele olmakla birlikte şu anda oraya yapılacak bir yatırım çok da rasyonel gözükmüyor. Yerli üretimi büyütmek için hem yan sanayi hem de ana sanayi olarak devletin ve işadamları bu konuda bir araya gelmeli.''