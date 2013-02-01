Otomotiv sektörü ocak ayının ihracat şampiyonu oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Ocak ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.6 artışla 11 milyar 25 milyon dolar oldu. İhracatın sektörel dağılımında bakıldığında, Ocak ayında en fazla ihracat yapan sektör 1 milyar 491 milyon dolar ile otomotiv olurken, ikinci sırayı 1 milyar 406 milyon dolarla hazır giyim, üçüncü sırayı ise 1 milyar 316 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörü aldı.



Ocak ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 199.8 ile zeytin ve zeytinyağı sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 49.2 artışla fındık, yüzde 45.8 artışla madencilik sektörü takip etti. Ocak ayında ihracatını en fazla artıran il yüzde 29 artışla Gaziantep olurken, Gaziantep'i yüzde 24 artışla Denizli, yüzde 16 artışla Hatay izledi. Bu illerin arkasından ise ihracatını yüzde 9 arttıran Ankara ve Adana, yüzde 6 arttıran İstanbul, yüzde 3 arttıran Kocaeli ve İzmir, yüzde 2 arttıran Bursa geldi. Manisa'nın ihracatı yüzde 18 geriledi. Ocak ayında Afyon'un ihracatı ise yüzde 39 artış gösterdi