Otomotiv sektörü enerji kesintisi ve çip krizi nedeniyle üretime ara verdi

Tofaş, Bursa'daki fabrikasında elektrik kesintisi nedeniyle bugünden başlayarak perşembe gününe kadar üretime üç gün ara verecek.

Ford Otosan, Hyundai, Man gibi diğer fabrikalarda da duruş tarihleri bugün netleşecek.

NTV'nin haberine göre; diğer yandan, Bursa'da üretim yapan Oyak Renault, iç iletişim yoluyla çalışanlarına bugünden başlayarak üretimi çip krizi nedeniyle iki hafta durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

Otomotiv sektörü 3 günlük kaybın yan sanayiyle birlikte 1 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.