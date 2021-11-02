Otomotiv pazarı ekimde yüzde 40.1 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ekim ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme" raporunu yayımladı. Buna göre ekimde otomobil ve hafif ticari araç pazarının ekim ayında yıllık bazda yüzde 40,1 azalarak 56.746 adet olarak kaydedildi.

Otomobil satışları yıllık yüzde 46,9 azalarak 40.512 adete gerilerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 11,7 azalarak 16.234 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,8 azalırken, otomobil pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 19,6 azalış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,2 arttı.

10 aylık dönemde otomobil satışları yüzde 2.2 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 614.891 adet olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 oranında artarak 475.312 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 13,2 artarak 139.579 adede ulaştı.