-Otomotiv satışları geriledi İSTANBUL (A.A) - 06.02.2012 - Türkiye Otomotiv pazarında, ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 oranında gerileyerek, 29 bin 545 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ocak ayı raporuna göre, Türkiye otomotiv pazarında, 2012 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 29 bin 545 adet olarak gerçekleşti. 44 bin 892 adet olan 2011 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 34,2 oranında azaldı. 2012 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 azalarak 21 bin 77 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise geçen yılın ocak ayına göre yüzde 43,6 gerileyerek 8 bin 468 adet seviyesinde gerçekleşti. 2012 yılı ocak ayı otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 91 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 19 bin 100 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 8 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 1 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. Geçen sene aynı aya göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 28, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 36 ve 2000cc üstü otomobillerde de yüzde 48 azalış görüldü. Geçen yıl yapılan ÖTV artışının etkisiyle 1600cc altı otomobillerin payı yüzde 89'dan yüzde 91'e artarken, 1600-2000cc aralığındaki otomobillerin payı yüzde 9'dan yüzde 8'e ve 2000cc üstü otomobillerin payı da yüzde 2'den yüzde 1'e geriledi. 2012 yılı Ocak ayında dizel otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 34 oranında azalış gösterdi. 2012 yılı Ocak ayında 21 bin 77 adet olan toplam otomobil satışının 12 bin 140 adedini dizel araçlar oluşturdu. 2012 yılı Ocak ayında otomobil satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, dizel payı yüzde 62'den yüzde 58'e geriledi. 2012 yılı Ocak ayında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2011 yılı Ocak ayına oranla yüzde 21 azaldı. 2012 yılı Ocak ayında 21 bin 77 adet olan toplam otomobil satışının 7 bin 766 adedini otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu. 2012 yılı Ocak ayında otomobil satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 33'den yüzde 37'ye yükseldi. -Otomobil pazarının yüzde 85'i A, B ve C segmenti araçlardan oluştu- 2012 yılı Ocak ayı otomobil pazarı segmentinin yüzde 85'ini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. 2012 yılı Ocak ayı toplam otomobil satış verileri segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 53 pay alan C (11 bin 189 adet) segmenti ve hemen ardından yine yüzde 32 pay ile B (6 bin 762 adet) segmenti ulaştı. Bu segmentlerin ardından yüzde 12 pay, 2 bin 471 adet ile D segmenti yer aldı. 2012 yılı Ocak ayı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 52 pay, 10 bin 895 adet) oldu. Sedan otomobilleri yüzde 33 pay ve 6 bin 953 adet satış ile H/B ve yüzde 10 pay ve 2 bin 172 adet satış ile SUV otomobiller takip etti. 2011 yılının 3. çeyreğinde daralmaya başlayan Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari araç pazarı, son çeyrekte yüzde 11,75 oranında geriledi. 2012 yılı Ocak ayında ise gerileme yüzde 34,2 seviyesine ulaştı. Ocak ayındaki yüksek daralmanın nedenleri olarak, ''ÖTV oranlarındaki artış'', ''araç fiyat artışları'', ''faiz oranlarındaki yükseliş'' ve ''2011 yılı Ocak ayına ait yüksek pazar adedi nedeniyle baz etkisi'' sıralandı.