Otomotiv rekora koşuyor

Otomotiv sektörünün ihracatı, yılın 8 ayında yüzde 37,5 oranında artarak 17 milyar 312 milyon dolara ulaştı.Sektör, geçen yıl ise 20 milyar 63 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmıştı.





Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) verilerine göre, ihracat kalemleri arasında, 5 milyar 676 milyon dolar ile binek otomobiller ilk sırada yer aldı. Bunu, otomotiv yan sanayi ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar izledi. En fazla ihracat artışı, yüzde 63,5 ile eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda gerçekleşirken, bunu çekiciler takip etti.





Tatil, sektörü yavaşlattı





Ocak- Ağustos döneminde, yüzde 37,5 oranında artarak 17 milyar 37 milyon doları bulan ihracat, geçen yılın aynı döneminde 12 milyar 587 milyon dolarda kalmıştı. Ağustos ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8'lik artışla 1 milyar 376 milyon dolara ulaştı. Ağustos ayı ihracat artışının, aylık bazda yılın en düşük ihracat oranı olarak gerçekleşmesinin, bu dönemin otomotiv firmalarının tatil ayı olmasından kaynaklandığı bildirildi.

170 ülkeye ihracaat





Sektör, yılın ilk yarısında 13 serbest bölgenin yanı sıra 170 ülke ve özerk bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Yoğun olarak Avrupa ülkelerine yapılan ihracatta, Almanya, 2 milyar 503 milyon 8740 bin dolar ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi Fransa, İtalya, İngiltere ve Rusya Federasyonu izledi.





Sektör bu dönemde, Bermuda, Cayman Adaları, Dubai, Namibya, Haiti, Laos, Ekvator Ginesi, Ruanda, Kıbrıs, San Marino, Hollanda Antilleri, Buhutan'a, Trinidad ve Tobago'ya ilk kez ihracat yaptı.