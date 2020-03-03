Otomotiv pazarı şubat ayında yıllık bazda yüzde 89 büyüdü

Hafif ticari araç pazarı, 2020 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 61,65 artarak 14.652 adet oldu. 2019 yılı aynı dönemde 9.064 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı yüzde 96 hafif ticari araç pazarı yüzde 66 arttı

2020 y Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 47 bin 122 adet oldu. 24 bin 875 adet olan 2019 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,44 oranında arttı.

2020 yılı Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,44 arttı ve 37 bin 727 adet oldu. Geçen sene 19 bin 205 adet satış gerçekleşmişti.

2020 yılı Şubat ayında hafif ticari araç pazarı 2019 yılının Şubat ayına göre yüzde 65,7 arttı ve 9 bin 395 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 5 bin 670 adet satış yaşanmıştı.

Pazar büyüdü ama işler 2017'ye göre hâlâ kötü

2017 yılı ocak ve şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplam olarak 82 bin 288 adet olarak gerçekleşmişti. O dönemde sadece otomobil satışları 60 bin 347 adet olurken hafif ticari araç satışları iki ayın toplamında 21 bin 941 adet olmuştu.

2017 yılı şubat ayında sadece otomobil satış adetleri ise 34.658 adet iken hafif ticari araç satışları da 12.307 olmuştu.