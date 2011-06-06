-OTOMOTİV PAZARI 5 AYDA YÜZDE 56,26 BÜYÜDÜ İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Türkiye otomotiv pazarı yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,26 büyüdü. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 2011 Mayıs ayı ve 2011 Ocak-Mayıs dönemi Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarına ilişkin verilerine göre, Türkiye'de 2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 339 bin 650 adet olarak gerçekleşti. 217 bin 359 adet olan 2010 yılı Ocak-Mayıs dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre, satışlar yüzde 56,26 oranında arttı. 2011 yılının ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 122,89 büyürken, satışlarda büyüme, şubatta yüzde 87,97, martta yüzde 51,15, nisanda yüzde 41,14 oranlarında gerçekleşti. Yılın 5 aylık döneminde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,58 artarak 233 bin 32 adete seviyesinde gerçekleşti Otomobil pazarında büyüme, 2011 yılında ocakta yüzde 137,16, şubatta yüzde 88,87, martta yüzde 59,09, nisanda yüzde 47,30 oranlarında meydana geldi. 2011 Ocak-Mayıs döneminde toplam hafif ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,77 artarak 106 bin 618 adet seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı, ocak'ta yüzde 98,92, şubatta yüzde 86,20, martta yüzde 36,01, nisanda yüzde 28,91 oranlarında büyüdü. 2011 yılı Ocak-Mayıs dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazarı en yüksek satış değerine ulaştı. -MAYIS AYINDA SATIŞLAR YÜZDE 35,52 ORANINDA ARTTI- 2011 yılı Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 80 bin 468 adet olarak gerçekleşti. 59 bin 377 adet olan 2010 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına göre satışlar yüzde 35,52 oranında arttı. Mayıs ayında otomobil satışları geçen yılın mayısına göre yüzde 39,13 oranında artarak 56 bin 302 adet oldu. Bu ayda otomobil pazar satışlarında en yüksek satış değerine ulaşıldı. Hafif ticari araç pazarı mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,79 oranında artışla 24 bin 166 adet seviyesinde gerçekleşti. -DİZEL VE OTOMATİK VİTES OTOLARIN PAYI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ- Yılın 5 aylık döneminde otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde en yüksek paya yüzde 89 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 208 bin 49 adet satışla sahip oldu. Bunu, yüzde 9 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 2 pay ile 2000cc üstü otomobiller izledi. Geçen senenin aynı döneme göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 64 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 42 artış ve 2000cc üstü otomobillerde de yüzde 45 artış görüldü. 2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 89 oranında artış gösterdi. 5 aylık dönemde toplam otomobil satışının yüzde 61'ini 141 bin 163 adet ile dizel araçlar oluşturdu. Bu dönemde otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki dizel payı yüzde 52'den yüzde 61'e yükseldi. 2011'in ilk 5 ayında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2010'un aynı dönemine oranla yüzde 69 arttı. Bu yıl 5 ayda toplam otomobil satışının yüzde 33'ünü oluşturan 77 bin 183 adedini otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu. 2011 yılı Ocak-Mayıs dönemi otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 32'den yüzde 33'e yükseldi. -VERGİ ORANLARI DÜŞÜK ARAÇLARA TALEP SÜRÜYOR- 2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil pazarının yüzde 83'ünü yine vergi oranları düşük olan araçlar oluşturdu. 2011 yılı ilk 5 aylık toplam otomobil satış verileri segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satışa 105 bin 381 adet ile yüzde 45 pay alan C segmenti ve hemen ardından 87 bin 872 adet ile yüzde 38 pay alan B segmenti ulaştı. Bu segmentlerin ardından yüzde 13 pay ve 29 bin 888 adet satışla D segmenti yer aldı. 5 aylık dönemde kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49 pay, 113 bin 685 adet satışla sedan otomobiller oldu. Bunu yüzde 36 pay ve 84 bin 794 adet satış ile H/B ve yüzde 9 pay ve 21 bin 865 adet satış ile SUV otomobiller takip etti. Açıklamada yer verilen değerlendirmede, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2011 yılının ilk ayında yüzde 122,89 büyüdüğü, sonraki aylarda ise büyüme oranlarında gerileme olduğuna işaret edilerek, ''Merkez Bankasının kredi büyümesini yüzde 25'ler seviyesinde tutmak amacıyla almış olduğu kararların etkisinin, 2011 yılı Mart ayından sonra nisan ve mayıs aylarında da otomotiv pazarı üzerinde baskı oluşturduğunu ve büyüme hızında yavaşlamaya neden olduğunu görmekteyiz'' denildi. -OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİDE SATIŞ LİDERLERİ- Mayıs ayı otomobil satışlarına bakıldığında Renault yerli araç satışında 8 bin 226 adetle birinci olurken, Fiat ise yerli ve ithal toplam 6 bin 997 adet satışla ilk sırayı aldı. Fiat hafif ticari araç pazarında 6 bin 321 adet satışla, otomobil ve hafif ticari araç pazarında 13 bin 318 adet satışla birinci olurken, Ford otomobil ve hafif ticari araç pazarında 12 bin 213 adet satışla Fiat'ı izledi. Geçen ay 48 adet Porsche, 14 adet Infiniti, 4 adet Ferrari, 4 adet Maserati, 2 adet Lamborghini de satıldı.