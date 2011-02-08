-OTOMOTİV İHRACATININ YILDIZI RUSYA BURSA (A.A) - 08.02.2011 - Otomotiv sektörü ocak ayında yüzde 6,1'lik ihracat artışıyla yıla başlarken, Rusya'ya yapılan ihracatın artış oranı yüzde 345,5'i buldu. Türk otomotiv sektörünün geleneksel olarak en büyük pazarları konumundaki Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya'da gerileyen ihracat, Almanya'da ise sadece yüzde 5,5'lik artış kaydedebildi. Otomotiv sektörü ocak ayında, 121 ülke ve özerk bölgenin yanı sıra 9 serbest bölgeye, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1'lik artışla toplam 1 milyar 343 milyon 444 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak ayında yüzde 21,6'lık gerilemeye rağmen 200 milyon 297 bin dolar ihracat ile ilk sırada yer alan Fransa'yı, İtalya, Almanya, İngiltere ve Rusya izledi. Bu ilk 5 ülkeye yapılan toplam 730 milyon 636 bin dolarlık ihracat, toplam otomotiv ihracatının yüzde 54,3'ünü karşıladı. Rusya pazarında, Ocak 2010'da 18 milyon 710 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatın, Ocak 2011'de yüzde 345,5'lik rekor artışla 83 milyon 364 bin dolara ulaşması dikkati çekti. Bu yıl Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ve bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranları ise şöyle: /* İhracat Değişim Ülke (Bin dolar) (Yüzde) --------- ----------- ------- Fransa 200.297 -21,6 İtalya 179.676 -29,8 Almanya 164.823 5,5 İngiltere 102.476 -2,5 Rusya 83.364 345,5 İspanya 53.153 -5,3 Belçika 49,851 122,2 ABD 49,416 29,9 Romanya 44,903 11,6 Polonya 39,846 95,1 */