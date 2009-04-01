Otomotiv ihracatındaki keskin düşüş sürüyor

Ekonominin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün ihracatı, yılın ilk üç ayında yüzde 53,8 oranında azalarak, 3 milyar 73 milyon dolara düştü. Sektörün ihracatı 2008 Ekim ayından beri düşüyor.



Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde ihracat kalemleri arasında, 1 milyar 74 milyon 723 bin dolarla otomotiv yan sanayisi ilk sırada yer aldı. Bunu, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar izledi.



İhracat artışı, sadece demir yolu taşıtlarında gerçekleşirken en fazla düşüş ise hava ve uzay taşıtlarında gerçekleşti.



Bu dönemde, yüzde 53,8 oranında azalarak 3 milyar 73 milyon 34 bin dolara düşen ihracat, geçen yılın aynı döneminde 6 milyar 656 milyon dolara ulaşmıştı.



Ekim ayında yüzde 24 azalarak gerileme eğilimine giren ihracat, kasımda yüzde 40, aralıkta yüzde 45, ocak ve şubatta yüzde 56 düşmüştü.



149 ülkeye ihracat



Sektör, yılın ilk üç ayında 12 serbest bölgenin yanı sıra 149 ülke ve özerk bölgeye ihracat gerçekleştirdi.



Yoğun olarak Avrupa ülkelerine yapılan ihracatta, Fransa 508 milyon 151 bin dolar ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi Almanya, İtalya, İngiltere ve Belçika izledi.



Sektör bu dönemde, Virjin Adaları, Ekvator Ginesi, Jamaika, Çad, Dağıstan, Maldiv Adaları, Trinidad ve Tobago, Jungholz, Kuzey Kore ve Fiji'ye ilk kez ihracat yaptı.



Ocak-mart döneminde mal gruplarına göre otomotiv ihracatı ise şöyle:



İhracat Değişim

Mal Grubu / (Bin Dolar) / (Yüzde)

Otomotiv yan sanayi / 1.074.723 / -46,0

Binek otomobiller / 1.066.920 / -51,6

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar / 475.488 / -70,9

Otobüs-midibüs-minibüs / 95.582 / -50,4

Gemiler ve suda yüzen taşıtlar / 189.917 / -34,0

Demiryolu taşıtları / 24.694 / 1.037.472,9

Özel amaçlı motorlu taşıtlar / 22.921 / -13,7

Çekiciler / 13.348 / -85,8

İki tekerlekli taşıtlar / 8.420 / -31,0

Hava ve uzay taşıtları / 1.016 / -88,0



Bu dönemde, en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve serbest bölge ise şöyle:



İhracat Değişim

Ülke / (Bin dolar) / (Yüzde)

Fransa / 508.151 / -42,0

Almanya / 397.105 / -56,4

İtalya / 392.057 / -47,6

İngiltere / 176.534 / -67,9

Belçika / 170.906 / 18,3

Rusya / 127.919 / -66,8

Slovenya / 102.028 / -33,1

Cezayir / 82.725 / 16,0

Polonya / 78.213 / -48,7

Hollanda / 65.799 / -65,4





