Otomotiv ihracatında trajik gerileme

Türkiye’nin AB’ye yönelik Ocak ayı otomotiv ihracatı, Malta ve Letonya dışındaki ülkelerin hepsinde düşüş gösterdi.



Ekonominin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün ocak ayı ihracatı, "ana pazar" konumunda bulunan Avrupa Birliği'nde (AB), Malta ve Letonya dışındaki ülkelerin hepsinde düşüş gösterdi.



Geçen yıl aynı dönemde ihracatta ilk 10 ülke arasında yer alan İspanya'ya ihracat yüzde 91, Romanya'ya yüzde 76 azaldı.



Suriye, Irak, İran, Hindistan, Japonya, Afganistan, Libya, Sudan ve Gine, ihracatın arttığı ülkeler arasında bulunuyor.



Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, otomotiv sektörünün ihracatı, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,1 azalarak 882 milyon 625 bin dolara düştü.



Toplam ihracattaki payı yüzde 73,5'i bulan AB ülkelerine ihracat ise yüzde 60,5 düşerek, 648 milyon 948 bin dolar olarak gerçekleşti.



AB ülkelerinde en "trajik" düşüş, İspanya ve Romanya'ya yapılan ihracatta gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde ihracatta ilk 10 ülke arasında yer alan bu iki ülkeden İspanya'ya ihracat, yüzde 91,7'lik düşüşle 132 milyondan 10 milyon dolara, Romanya'ya ise yüzde 76,4'lük düşüşle 92 milyondan 21 milyon dolara indi.



AB ülkeleri arasında sadece Malta ve Letonya'ya yapılan ihracatta artış gözlendi. Malta'ya yapılan ihracat yüzde 76,1 artarak 22 milyon 708 bin dolara, Letonya'ya yapılan ihracat ise yüzde 29,6 artarak 190 bin dolara çıktı.



AB dışındaki önemli pazarlardan Rusya'ya yapılan ihracat da yüzde 67 azalarak, 86 milyon 901 bin dolardan 28 milyon 238 bin dolara indi.



Sektörün ihracatı hangi ülkeler için arttı



Sektör, ocak ayında 11 serbest bölge ve ilk kez ihracat yapılan 11 ülke dışında 117 ülkeye ihracat yaptı. Bu ülkelerden sadece 30 ülke ve özerk bölgeye yapılan ihracat arttı.



İhracatın arttığı ülkelerin toplam ihracattaki payı 102 milyon 47 bin dolarla yüzde 11,5 olarak gerçekleşti.Bu ülkeler arasında Malta, 22 milyon 708 bin dolarla ilk sırada yer alırken, ihracatın yüzde 19'luk artışla 20 milyon 259 bin dolara ulaştığı İran ikinci, yüzde 110,2'lik artışla St. Vincent ve Grenad üçüncü sırada yer aldı.



Oran olarak en fazla ihracat artışının olduğu ülkeler arasında ise yüzde 4 bin 186 ile 30 bin dolardan 1 milyon 303 bin dolara ulaşan Gine ve yüzde bin 836 ile 293 bin dolardan 5 milyon 682 bin dolara ulaşan Afganistan başı çekti.

