Otomotiv ihracatı ilk çeyrekte yüzde 54 geriledi

Türkiye’nin otomotiv ihracatı, ulaştığı 149 ülkenin 100'ünde geriledi. Ocak-mart döneminde otomotivde yüzde 53,8'lik düşüşle 3 milyar 73 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
Otomotiv ihracatının, yılın ilk çeyreğinde sektörün ulaştığı 149 ülkenin 100'ünde gerilediği bildirildi.
Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) kayıtlarından derlenen bilgiye göre, Türk otomotiv sektörü, ocak-mart döneminde, 149 ülke ve özerk bölgenin yanı sıra 12 serbest bölgeye geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 53,8'lik düşüşle 3 milyar 73 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
İhracat, bu dönemde yüzde 53,8 oranında gerilerken, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu AB ülkelerinde yüzde 33-94 aralığında ihracat düşüşü gözlendi.
Aynı dönemde, gelişmiş batı ülkeleri arasında sadece Belçika'da yüzde 18,3 ve Malta'da yüzde 48,3 oranında ihracat artışı oldu.
Otomotiv ihracatı, gelişmiş batı ülkelerinde eksiye dönerken, bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 116, Suriye ve Irak'ta yüzde 107, Afganistan'da yüzde 828, Libya'da yüzde 120, Filistin'de yüzde 9 binlik ihracat artışları dikkati çekti.
AB ülkelerine yılın ilk çeyreğinde
yapılan ihracat ve değişim oranları
|
Ülke
|
İhracat
(Bin dolar)
Oran
(Yüzde)
|
Fransa
|
508.151
-42,0
|
Almanya
|
397.105
-56,4
|
İtalya
|
392.057
-47,6
|
İngiltere
|
176.534
-67,9
|
Belçika
|
170.906
18,3
|
Slovenya
|
102.028
-33,1
|
Polonya
|
78.213
-48,7
|
Hollanda
|
65.799
-65,4
|
Romanya
|
64.478
-79,3
|
İspanya
|
55.127
-86,1
|
Malta
|
54.909
48,3
|
Yunanisan
|
42.446
-48,0
|
İsveç
|
25.644
-64,1
|
Avusturya
|
25.608
-66,6
|
Çek Cumhuriyeti
|
22.781
-67,0
|
Portekiz
|
16.709
-69,2
|
Finlandiya
|
14.057
-70,3
|
Macaristan
|
13.950
-62,6
|
Slovakya
|
9.513
-72,9
|
Bulgaristan
|
9.388
-83,5
|
Danimarka
|
9.010
-73,6
|
İrlanda
|
5.845
-88,5
|
Lüksemburg
|
1.028
-77,7
|
Litvanya
|
1.006
-94,6
|
Letonya
|
779
-49,1
|
Estonya
|
567
-92,0