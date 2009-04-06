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Ekonomi

Otomotiv ihracatı ilk çeyrekte yüzde 54 geriledi

Türkiye’nin otomotiv ihracatı, ulaştığı 149 ülkenin 100'ünde geriledi. Ocak-mart döneminde otomotiv ihracatı yüzde 53,8 oranında düştü.

06 Nisan 2009 03:00

Türkiye’nin otomotiv ihracatı, ulaştığı 149 ülkenin 100'ünde geriledi. Ocak-mart döneminde otomotivde yüzde 53,8'lik düşüşle 3 milyar 73 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv ihracatının, yılın ilk çeyreğinde sektörün ulaştığı 149 ülkenin 100'ünde gerilediği bildirildi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) kayıtlarından derlenen bilgiye göre, Türk otomotiv sektörü, ocak-mart döneminde, 149 ülke ve özerk bölgenin yanı sıra 12 serbest bölgeye geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 53,8'lik düşüşle 3 milyar 73 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

İhracat, bu dönemde yüzde 53,8 oranında gerilerken, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu AB ülkelerinde yüzde 33-94 aralığında ihracat düşüşü gözlendi.

Aynı dönemde, gelişmiş batı ülkeleri arasında sadece Belçika'da yüzde 18,3 ve Malta'da yüzde 48,3 oranında ihracat artışı oldu.

Otomotiv ihracatı, gelişmiş batı ülkelerinde eksiye dönerken, bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 116, Suriye ve Irak'ta yüzde 107, Afganistan'da yüzde 828, Libya'da yüzde 120, Filistin'de yüzde 9 binlik ihracat artışları dikkati çekti. 
 
AB ülkelerine yılın ilk çeyreğinde
yapılan ihracat ve değişim oranları
 
Ülke
İhracat
(Bin dolar)
Oran
(Yüzde)
Fransa
508.151
-42,0
Almanya
397.105
-56,4
İtalya
392.057
-47,6
İngiltere
176.534
-67,9
Belçika
170.906
18,3
Slovenya
102.028
-33,1
Polonya
78.213
-48,7
Hollanda
65.799
-65,4
Romanya
64.478
-79,3
İspanya
55.127
-86,1
Malta
54.909
48,3
Yunanisan
42.446
-48,0
İsveç
25.644
-64,1
Avusturya
25.608
-66,6
Çek Cumhuriyeti
22.781
-67,0
Portekiz
16.709
-69,2
Finlandiya
14.057
-70,3
Macaristan
13.950
-62,6
Slovakya
9.513
-72,9
Bulgaristan
9.388
-83,5
Danimarka
9.010
-73,6
İrlanda
5.845
-88,5
Lüksemburg
1.028
-77,7
Litvanya
1.006
-94,6
Letonya
779
-49,1
Estonya
567
-92,0

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