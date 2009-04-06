Otomotiv ihracatı ilk çeyrekte yüzde 54 geriledi

AB ülkelerine yılın ilk çeyreğinde yapılan ihracat ve değişim oranları Ülke İhracat (Bin dolar) Oran (Yüzde) Fransa 508.151 -42,0 Almanya 397.105 -56,4 İtalya 392.057 -47,6 İngiltere 176.534 -67,9 Belçika 170.906 18,3 Slovenya 102.028 -33,1 Polonya 78.213 -48,7 Hollanda 65.799 -65,4 Romanya 64.478 -79,3 İspanya 55.127 -86,1 Malta 54.909 48,3 Yunanisan 42.446 -48,0 İsveç 25.644 -64,1 Avusturya 25.608 -66,6 Çek Cumhuriyeti 22.781 -67,0 Portekiz 16.709 -69,2 Finlandiya 14.057 -70,3 Macaristan 13.950 -62,6 Slovakya 9.513 -72,9 Bulgaristan 9.388 -83,5 Danimarka 9.010 -73,6 İrlanda 5.845 -88,5 Lüksemburg 1.028 -77,7 Litvanya 1.006 -94,6 Letonya 779 -49,1 Estonya 567 -92,0

Otomotiv ihracatının, yılın ilk çeyreğinde sektörün ulaştığı 149 ülkenin 100'ünde gerilediği bildirildi.Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) kayıtlarından derlenen bilgiye göre, Türk otomotiv sektörü, ocak-mart döneminde, 149 ülke ve özerk bölgenin yanı sıra 12 serbest bölgeye geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 53,8'lik düşüşle 3 milyar 73 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.İhracat, bu dönemde yüzde 53,8 oranında gerilerken, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu AB ülkelerinde yüzde 33-94 aralığında ihracat düşüşü gözlendi.Aynı dönemde, gelişmiş batı ülkeleri arasında sadece Belçika'da yüzde 18,3 ve Malta'da yüzde 48,3 oranında ihracat artışı oldu.Otomotiv ihracatı, gelişmiş batı ülkelerinde eksiye dönerken, bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 116, Suriye ve Irak'ta yüzde 107, Afganistan'da yüzde 828, Libya'da yüzde 120, Filistin'de yüzde 9 binlik ihracat artışları dikkati çekti.