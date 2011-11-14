T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Otomotiv ihracatı Avrupa'da hız kesti BURSA (A.A)

14 Kasım 2011 12:45

-Otomotiv ihracatı Avrupa'da hız kesti BURSA (A.A) - 14.11.2011 - Avrupa'daki krizin vurduğu İtalya ve İspanya'da hız kesen, Yunanistan ve Portekiz'de eksileri gören otomotiv ihracatının yılın 10 ayındaki artış oranı, ''Bric'' ülkeleri olarak anılan Brezilya'da yüzde 125, Rusya'da 42, Hindistan'da 142 ve Çin'de yüzde 44'ü gördü. Otomotiv sektörü için koordinatör birlik konumunda bulunan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarına göre, Türk otomotiv sektörü, ocak-ekim döneminde 5 kıtada 162 ülke ve özerk bölgenin yanı sıra 10 serbest bölgeye, yüzde 18,7'lik artışla 17 milyar 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.  Bu dönemde, Avrupa'daki daralmaya rağmen Almanya'ya ihracatını yüzde 15 artırarak 2 milyar 307 milyon dolara taşıyan sektör, Fransa'da yüzde 2,2, İtalya'da yüzde 0,7, İngiltere'de yüzde 3,8 ve yüzde İspanya'da 9,2 oranında artış kaydedebildi.  Almanya ile Belçika'da yüzde 74, Hollanda'da 58 ve Slovenya'da yüzde 118 gibi dikkate değer ihracat artışları gözlenirken, Portekiz'de yüzde 28, Yunanistan'da yüzde 21, Finlandiya'da yüzde 47 ve Estonya'da yüzde 36 ihracat düşüşü oldu.    Türk otomotiv sektörü, geleneksel olarak en büyük ihracat partnerleri olan Avrupa ülkelerindeki kayıpları, bu dönemde okyanus ötesindeki uzak pazarlar ve özellikle ''Bric'' ülkeleri olarak anılan pazarlardan sağladığı başarılarla gideriyor.  Sektörün ihracatı, yılın 10 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, Brezilya'da yüzde 125, Rusya'da yüzde 42, Hindistan'da yüzde 142 ve Çin'de yüzde 44 oranında arttı.   Ocak-ekim döneminde, ihracat yapılan AB ülkeleri arasında ilk 10'u şöyle:   /* .                   İhracat      Değer        Pay Ülke                (Yüzde)   (Bin dolar)   (Yüzde) ----------------    -------   -----------   ------- 1-Almanya             28,5     2.307.170     15,09  2-Fransa               2,2     2.030.346     13,28   3-İtalya               0,7     1.779.684     11,64 4-İngiltere            3,8     1.085.608      7,10 5-İspanya              9,2       695.114      4,55 6-Belçika             74,5       592.693      3,88 7-Romanya              4,4       520.591      3,40 8-Hollanda            58,9       414.374      2,71 9-Slovenya           118,7       358.916      2,35      10-Polonya             7,1       313.015      2,05 */

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24