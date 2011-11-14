-Otomotiv ihracatı Avrupa'da hız kesti BURSA (A.A) - 14.11.2011 - Avrupa'daki krizin vurduğu İtalya ve İspanya'da hız kesen, Yunanistan ve Portekiz'de eksileri gören otomotiv ihracatının yılın 10 ayındaki artış oranı, ''Bric'' ülkeleri olarak anılan Brezilya'da yüzde 125, Rusya'da 42, Hindistan'da 142 ve Çin'de yüzde 44'ü gördü. Otomotiv sektörü için koordinatör birlik konumunda bulunan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarına göre, Türk otomotiv sektörü, ocak-ekim döneminde 5 kıtada 162 ülke ve özerk bölgenin yanı sıra 10 serbest bölgeye, yüzde 18,7'lik artışla 17 milyar 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde, Avrupa'daki daralmaya rağmen Almanya'ya ihracatını yüzde 15 artırarak 2 milyar 307 milyon dolara taşıyan sektör, Fransa'da yüzde 2,2, İtalya'da yüzde 0,7, İngiltere'de yüzde 3,8 ve yüzde İspanya'da 9,2 oranında artış kaydedebildi. Almanya ile Belçika'da yüzde 74, Hollanda'da 58 ve Slovenya'da yüzde 118 gibi dikkate değer ihracat artışları gözlenirken, Portekiz'de yüzde 28, Yunanistan'da yüzde 21, Finlandiya'da yüzde 47 ve Estonya'da yüzde 36 ihracat düşüşü oldu. Türk otomotiv sektörü, geleneksel olarak en büyük ihracat partnerleri olan Avrupa ülkelerindeki kayıpları, bu dönemde okyanus ötesindeki uzak pazarlar ve özellikle ''Bric'' ülkeleri olarak anılan pazarlardan sağladığı başarılarla gideriyor. Sektörün ihracatı, yılın 10 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, Brezilya'da yüzde 125, Rusya'da yüzde 42, Hindistan'da yüzde 142 ve Çin'de yüzde 44 oranında arttı. Ocak-ekim döneminde, ihracat yapılan AB ülkeleri arasında ilk 10'u şöyle: /* . İhracat Değer Pay Ülke (Yüzde) (Bin dolar) (Yüzde) ---------------- ------- ----------- ------- 1-Almanya 28,5 2.307.170 15,09 2-Fransa 2,2 2.030.346 13,28 3-İtalya 0,7 1.779.684 11,64 4-İngiltere 3,8 1.085.608 7,10 5-İspanya 9,2 695.114 4,55 6-Belçika 74,5 592.693 3,88 7-Romanya 4,4 520.591 3,40 8-Hollanda 58,9 414.374 2,71 9-Slovenya 118,7 358.916 2,35 10-Polonya 7,1 313.015 2,05 */